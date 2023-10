A Quimper, une surfacturation de cinq euros pour chaque assiette non terminée

Il fait parler de lui ces jours-ci pour son initiative anti-gaspillage alimentaire. A Quimper, le gérant de l'Atlantis et de l'Aigle royal - deux restaurants buffets en libre service - applique désormais une surfacturation de cinq euros aux clients qui ne terminent pas leur assiette. Une façon de responsabiliser la clientèle dans un contexte global de flambée des prix.

"On est partis de l'idée de sensibiliser la clientèle, le but n'est pas de s'enrichir", explique Jean-Pierre Xu. Le gérant n'a pas lésiné sur l'affichage, le message s'affiche aux quatre coins des deux établissements et sur chaque set de table. Et il a déjà dû sévir : "Pas souvent mais c'est arrivé. Une fois, on a aligné une table, cinq personnes qui avaient laissé neuf assiettes à peine entamées. Ca leur a couté 45 euros", se souvient le restaurateur.

Difficile de calculer les économies ainsi réalisées, d'autant que Jean Pierre Xu estime que la clientèle quimpéroise fait partie des meilleures élèves en terme de gaspillage. "Ca ne représente pas grand chose, 1.5% par rapport à notre quantité de matière première", estime t-il. Le gérant se dit surpris de l'accueil réservé à son initiative : "Au départ, j'avais peur que les clients le prennent mal. Mais finalement, c'était unanime. Ils trouvent ça normal", sourit-il.