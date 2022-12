À Quimper, une vaste opération de stérilisation des chats errants lancée quartier du Corniguel

La ville et la SPA vont mener une opération de stérilisation et d'identification des chats errants quartier du Corniguel à Quimper. Un enjeu de santé et de bien être pour les animaux

À Quimper, si vous habitez le quartier du Corniguel, la mairie vous conseille de de garder au maximum votre chat chez vous jusqu'au 31 janvier. Une vaste campagne de stérilisation et d'identification des chats errant est en effet lancée par la ville, la SPA et quatre cliniques vétérinaires. Une première phase de capture débute avec notamment la pose de trappes sur des terrains particuliers et des lieux communaux, comme les jardins d'église les jardins publics fermés la nuit ou encore les cimetières. Ces trappes permettent de piéger les chats attirés par la nourriture odorante. Les félins sont ensuite conduits chez le vétérinaire pour y être identifiés puis stérilisés. Pour rappel, ce partenariat récemment entériné permet la prise en charge de 150 chats sur deux ans, quand la subvention de la Ville permettait, encore l'an passé, d'en stériliser environ 30 chaque année, précise la ville dans un communiqué. Cette initiative vise à améliorer l'hygiène, la tranquillité publique et l'état sanitaire des chats. "Véritable enjeu de protection animale, la stérilisation des chats errants permet d'éviter leur reproduction incontrôlée, source de misère et de souffrances", souligne la ville