Coronavirus : à quoi pourraient ressembler les nouvelles mesures de restriction à Nice ?

Nice bientôt comme Bordeaux et Marseille sur le front de la Covid-19 ? On devrait être fixé dans les prochaines heures mais c'est ce qu'on laisse entendre du côté de la préfecture des Alpes-Maritimes. Les nouvelles mesures de restrictions annoncées ce jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran à Lyon et Nice d'ici samedi, devraient être semblables à celles annoncées il y a une semaine par les préfets de Gironde et des Bouches-du-Rhône. Si la ville de Nice et la préfecture des Alpes-Maritimes avaient déjà pris les devants ces derniers jours en durcissant les règles, on devrait encore franchir un cran dans la lutte contre la propagation d'un virus qui circule à "un niveau inquiétant" selon Olivier Véran.

Rassemblements limités à 10 dans les parcs et sur les plages ?

Interdiction de se rassembler à plus de 10 dans les parcs ou sur les plages, annulation de toutes les visites dans les Ehpad, même si c'est déjà le cas dans beaucoup d'établissements niçois. Les journées du patrimoine seraient également annulées partout même si là encore la ville de Nice et le département avaient pris les devants. Mais aussi sortie scolaire annulée et fête étudiante interdite. Voilà quelques-unes des mesures qui pourraient être annoncées d'ici samedi. Et puis la jauge maximale pour les événements devraient passer de 5.000 à 1.000 personnes. Ce qui va poser problème pour le match de Ligue 1 Nice - PSG de dimanche puisque 3.600 billets ont été vendus. La rencontre pourrait donc se dérouler à huis clos, comme l'a décidé le club de Bordeaux pour son prochain match à domicile face à... Nice !

Pour cette rencontre face au PSG, l'OGC Nice devrait d'ailleurs être privé de plusieurs joueurs positifs à la Covid-19. Selon Nice Matin, trois joueurs ont contracté le virus en début de semaine et manqueront le match de dimanche. Il s'agirait de Kasper Dolber, Stanley Nsoki et Alexis Claude-Maurice.