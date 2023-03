A quoi pourrait ressembler l'Eglise Saint-Paul de Granville, une fois réhabilitée ?

Un café-restaurant, une vue panoramique sur la baie de Granville et des mappings (projections vidéos et numériques) sur les façades. Voilà une partie de l'un des projets de réhabilitation de l'Eglise Saint-Paul de Granville, présentée ce mardi par la Municipalité à la presse. L'édifice du XIXème siècle, emblématique de la ville, est en très mauvais état. Laissé à l'abandon, il avait même été placé dans les annonces immobilières en 2018 .

Un premier projet de réhabilitation avait été porté par l'équipe municipale précédente, celle de Dominique Baudry, pour en faire un lieu d'exposition, une bibliothèque et un restaurant, entre autres. La proposition avait été rejetée par Gilles Ménard à son a rrivée à la tête de la Ville, en 2020.

Des spectacles et des concerts dans la nef ?

A l'issue d'un nouveau diagnostic pour évaluer et chiffrer les travaux à mener pour restaurer et sauver le bâtiment, réalisé durant l'hiver 2021-2022, une nouvelle étude, pour imaginer une autre reconversion du site, a été menée par le groupement Isatis et le cabinet Finance Consult. Cette étude propose de "transformer l'église en lieu de croisement créatif et festif pour le public, les artistes et l'événementiel en Normandie."

Cela signifie par exemple dans la nef, la création d'un café-restaurant bistronomique et d'une scène pour accueillir des spectacles, des concerts ou des présentations de projets. La nef et le transept seraient également séparés par une cloison de bois et de verre pour y installer un espace où organiser des séminaires, des salons ou des conférences. Isatis propose d'y ajouter une mezzanine suspendue reliée par deux corridors-escaliers.

Projet de réhabilitation de l'Eglise Saint-Paul de Granville : le café-restaurant dans la nef. - FAAR Architecture

A l'emplacement de l'orgue, au-dessus de la nef, la mezzanine serait transformée en un lieu d'accueil de groupes "sans perturber le fonctionnement des autres activités", précise le groupement Isatis.

Projet de réhabilitation de l'Eglise Saint-Paul de Granville : la mezzanine à l'ancien emplacement de l'orgue. - FAAR Architecture

Un ascensceur pour accéder au Dôme-lanterne

Mais la partie la plus impressionnante du projet se trouve à l'autre extrémité de l'église, dans le Dôme-lanterne. Avec un ascenseur pour y accéder et en lieu et place des vitrons de bétons armés, l'installation de baies vitrées pour offrir un point de vue panoramique sur la baie de Granville.

Projet de réhabilitation de l'Eglise Saint-Paul de Granville : la vue panoramique sur la baie de Granville

Sur les côtés de la façade sud de la nef, des ateliers-vitrines devraient être conçus. Ils seraient dédiées aux artisans et créateurs avec la possibilité d'exposer. Ce serait visible de l'extérieur.

Enfin, justement, l'extérieur pourrait aussi être réhabilité. Avec un parvis entièrement végétalisé, et à la tombée de la nuit des mappings : des projections vidéos et numériques sur les façades. "La projection monumentale recouvrant le bâtiment de vidéo épouserait l'architecture et sublimerait le patrimoine par des effets numériques", écrit Isatis.

Projet de réhabilitation de l'Eglise Saint-Paul de Granville : le parvis. - FAAR Architecture

Au moins 5,5 millions d'euros pour restaurer l'Eglise

Selon la municipalité de Granville, le coût de réhabilitation du clos et couvert de l'édifice s'élève à 5,5 millions d'euros (hors-taxes). La ville envisage d'investir 2,2 millions d'euros et compte bénéficier de 3,3 millions d'euros de subventions. Si tout se passe ainsi, Isatis propose de créer ensuite une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) : une société qui allie financement public et actionnaire privé. Ce dernier serait sélectionné après une procédure de mise en concurrence.

De quoi permettre à Granville de rester propriétaire de l'Eglise. La SEMOP financerait l'aménagement du parvis, du dôme et de l'intérieur du lieu, estimé à 3,3 millions d'euros.

Les Granvillais sont invités à découvrir le projet lors de quatre assemblées de quartiers :