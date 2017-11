A quoi ressemble le PACS dans les mairies d'Indre-et-Loire ?

Depuis le 1er novembre, vous n'avez plus besoin de vous déplacer au tribunal de grande instance pour vous pacser, vous pouvez désormais le faire en mairie. En 2015, près de 2.000 PACS ont été conclus en Indre-et-Loire. Les mairies s'organisent donc et elles le font chacune à leur façon.

Certains couples ont droit à une cérémonie et d'autres pas du tout. Si vous habitez à Joué-lès-Tours par exemple, c'est dans cette mairie que le moment est le plus solennel. Un élu est présent et dirige une cérémonie d'une dizaine de minutes. Cependant, Joué-lès-Tours est une des rares mairies en Indre-et-Loire à avoir fait ce choix qui demande du temps et de l'organisation. C'est d'ailleurs pour cela que les cérémonies n'ont lieu que deux mercredis par mois.

Dans la plupart des autres villes, on fait plus simple. A Ballan ou à Chinon par exemple, une simple signature suffit et vous êtes pacsés. Le seul avantage, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi, aux horaires normaux d'ouverture car cela ne mobilise pas de personnel en particulier. Cette démarche a séduit un couple à Ballan justement. Il a déjà une date, c'est prévu le 10 novembre.

Deux demi-journées à Saint-Avertin

Autre organisation à Saint Avertin par exemple. Il n'y a pas de cérémonie non plus mais les créneaux sont plus restreints. C'est le lundi après-midi ou le jeudi matin. Pour l'équipe municipale, ce n'est pas nécessaire de prévoir plus car elle attend une cinquantaine de PACS l'année prochaine.