À quoi ressemblera le front de mer de La Baule en 2030 ? Donnez votre avis !

C'est l'un des plus grands chantiers annoncé dans les prochaines années à La Baule : la réhabilitation du remblai qui longe la commune sur 5,4 km. Les travaux doivent démarrer l'année prochaine pour une livraison de la future "Promenade de mer" prévue en 2030.

"Une promenade de mer" verte et plus sécurisée

Plus de vert, moins de béton, c'est le principal objectif de ces travaux qui visent aussi à sécuriser les modes de transport doux comme le vélo. Il s'agit aussi de moderniser des équipements "vieillissants", selon le maire Franck Louvrier (LR) et de rendre les accès à la plage accessible. Concernant l'aspect architectural, la ville souhaite réaffirmer l'identité bauloise sur le front de mer, "que la forêt aille jusqu'à la mer et que la mer rejoigne la forêt" notamment.

Sur les premiers visuels, "qui ne sont pas définitifs", précise l'équipe du maire, on voit plus d'arbres mais aussi des pistes cyclables plus sécurisées et des rampes qui descendent vers la plage. La future promenade sera ponctuée par trois grands grands lieux de rencontre et d'animations et six esplanades. Des efforts seront faits sur l'éclairage aussi. Quant au stationnement, à ce stade, seules dix places de parking seront supprimées. Enfin, le maire soutient l'idée de créer une estacade "mais là il va falloir négocier avec l'État", prévient-il.

Un chantier à 34 millions d'euros

Le coût des travaux est estimé aujourd'hui à 34 millions d'euros "et je m'engage à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts", assure Franck Louvrier. L'élu compte sur les financements privés mais aussi des collectivités comme la région et la ville. Pour le maire, "il était temps" de lancer ces travaux, "c'est un enjeu architectural, esthétique mais aussi de mode de vie, on veut une circulation douce, sans être dans l'ambiance d'avant quand cette route était une route départementale"

Visuel de l'avant-projet "Promenade de mer" de La Baule - Crédits photo : Phytolab – Ville de La Baule-Escoublac.

Les habitants invités à partager leurs idées

Pour définir le futur "look" de cette nouvelle promenade les Baulois et les Bauloises sont invités à partager leurs idées, leurs attentes. Déjà, ce jeudi soir, ils étaient 600 réunis à l'espace Atlantia pour le lancement officiel de la concertation publique. "Moi je l'imagine avec moins de voitures et une circulation plus lente parce que ça roule très vite je trouve", affirme Gabriel, habitant de La Baule depuis 10 ans, alors que son épouse, Nicole, elle réclame "des espaces de fraîcheur, plus de végétation".

"On aimerait un peu plus d'espaces de lecture, de farniente et pourquoi pas des espaces sportifs comme le skatepark à Saint-Nazaire ?", imagine de son côté Catherine,, sans oublier l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : "il y a des choses à faire là-dessus aussi", assure la retraitée.

Visuel de l'avant-projet "Promenade de mer" de La Baule - Crédits photo : Phytolab – Ville de La Baule-Escoublac.

Au moins deux autres réunions publiques seront organisées lors des quatre phases de chantier. Des "boîtes à idées" sont également mises à disposition à l'accueil de l'hôtel de ville et des mairies annexes. Les propositions peuvent aussi être envoyées à l'adresse mail suivante : promenadedemer@mairie-labaule.fr.