À quoi ressemblera le quartier des Arceaux à Montpellier en 2025 ?

La ville de Montpellier a présenté ce mercredi soir son grand pour le réaménagement du quartier des Arceaux lors d'une réunion publique. L'objectif est d'aménager une grande coulée verte depuis les jardins du Peyrou jusqu'au square Bir-Hakeim en supprimant notamment le parking des Arceaux.

Lors de la consultation qui s'est déroulée au printemps, les habitants avaient manifesté le souhait de planter des arbres et végétaliser massivement, de faire de la place un véritable lieu de vie, de renforcer, dynamiser l’offre et l’animation commerciales, de valoriser le marché, mais aussi de conserver des places de stationnement à proximité des commerces et d'améliorer et sécuriser la circulation pour les piétons tout en développant des jeux pour enfants.

La ville va donc arborer la place Max Rouquette (celle où se trouve actuellement le parking) ce qui va apporter de l’ombre. Une place qui devrait accueillir des activités permanentes (kiosques, buvettes…) et ponctuelles (brocante, marchés thématiques, festival de foodtrucks…)

En ce qui concerne le stationnement, des places seront inévitablement supprimées, mais paradoxalement, il y aura plus de "créneaux de stationnement", car progressivement les zones deviennent payantes et cela facilite la rotation des voitures. La ville a aussi déjà mis en place des zones 30 minutes gratuites.

La ville veut aussi un quartier "à hauteur d'enfants" elle espère mettre en place des zones pour faire la classe hors les murs, et entend également installer des jeux pour enfants.

Les travaux devraient débuter en 2024 pour une livraison mi 2025.

La concertation sur le quartier des Arceaux est accessible sur le site participer.montpellier.fr où chaque habitant peut apporter sa contribution.