Comme jeudi 5 décembre, ce mardi s'annonce comme une journée noire dans les transports en Normandie. Un nouveau round de grève contre la réforme des retraites. Les écoles aussi seront touchées. Nous mettons à jour les perturbations au fur et à mesure qu'elles nous arrivent.

Á quoi s'attendre dans les transports et les écoles ce mardi en Normandie ?

Frapper un coup avant le discours d'Edouard Philippe sur les retraites. Voilà l'objectif de cette nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites de ce mardi 10 décembre. En effet, mercredi 11 le Premier Ministre va dévoiler les très attendus contours de la réforme des pensions. Des perturbations sont attendues notamment dans les transports même si elles seront moins fortes que le jeudi 5 décembre.

Un tiers des trains vont rouler

Environ 30% des trains en circulation ce mardi 10 décembre avec en tout 58 liaisons assurées contre 4 seulement jeudi dernier. Cela donne sur les principales lignes :

Paris-Rouen-Le Havre : 2 allers-retours

Paris-Rouen : 4 allers retours

Rouen-Le Havre : 1 aller-retour

Elbeuf-Yvetot : 3 allers retours

Rouen-Dieppe : 2 allers-retours

Paris-Cherbourg : 1 aller-retour

Paris-Caen : 3 allers retours

N'hésitez pas à consulter notre article sur les prévisions de la SNCF pour ce mardi 10 décembre en Normandie pour en savoir davantage.

Les transports en commun

Dans l'agglomération rouennaise sur le réseau de la TCAR : trafic perturbé, 71% de service garanti de 17h00 à 17h55. (TEOR : 79 % de trafic assuré, Lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5 : 62 % de trafic assuré et Lignes de BUS : 60 % de trafic assuré).

Moins de grévistes chez les professeurs des écoles

Dans les écoles primaires, dont les enseignants sont les seuls à devoir se déclarer gréviste 48 heures à l'avance, la situation devrait être moins compliquée que le jeudi 05 décembre. Pour une raison très simple : "nous sommes tenus de nous déclarer 48 heures à l'avance avec au moins un jour ouvré. Cela veut dire que la date limite pour la grève de ce mardi était samedi soir. beaucoup d'enseignants ont laissé passé le délai", explique Pierre Viot du Snuipp en Seine-Maritime. En revanche pour jeudi 12 décembre, la mobilisation s'annonce très forte selon le principal syndicat enseignant du premier degré.

Cantines et péri-scolaire

Á Rouen le service de restauration est assuré normalement dans 45 écoles sur 54. Mais les parents doivent trouver une solution dans sept écoles où leurs enfants ne seront pas accueillis sur le temps du midi : Clément Marot (élémentaire), Guillaume Lion (maternelle), Honoré de Balzac (maternelle et élémentaire), Jean de la Fontaine (maternelle et élémentaire), Jules Ferry (maternelle), Jules Michelet (élémentaire), Pierre de Ronsard (maternelle). 12 écoles de la ville de Rouen n'ouvriront pas de garderie ce mardi matin et 8 n'accueilleront pas les élèves le soir après l'école.

Á Dieppe : quatre écoles maternelles et cinq écoles élémentaires n'auront aucun accueil des enfants à la garderie du matin, le déjeuner du midi et la garderie après les cours.

Les horaires des manifs