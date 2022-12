"A quoi sert de trier et de collecter si on ne recycle pas ?" s'interroge l'association Zero Waste Toulouse

A partir du 1er janvier 2023 les règles de tri changent . Les consignes nationales vont s'appliquer à la métropole de Toulouse. Tous les emballages se mettront désormais dans la poubelle de tri. Barquettes, boîtes, poches, films alimentaire, papier aluminium, tout ira dans la poubelle bleue ou jaune selon les villes, que ce soit du plastique, du carton, du papier, ou du métal. L'association Zéro Waste Toulouse qui lutte pour la réduction des déchets nous donne son avis sur France Bleu Occitanie sur ces nouvelles consignes. Thomas Guilpain, ingénieur dans le domaine des déchets et responsable plaidoyer pour l'association, juge sévèrement cette extension de tri.

"Il y a du bon et du moins bon dans ces nouvelles consignes. Car la plupart des plastiques qu'on collectera ne seront pas recyclés par la suite et continueront donc d'être incinérés". Thomas Guilpain donne l'exemple des gobelets en carton recouverts d'une couche de plastique, "c'est compliqué à recycler car ce sont deux matières différentes qu'il faut séparer." Or il n'y a pas de filière de recyclage pour les pots de yahourts ou les gobelets recouverts de plastique. Les industriels et les grandes marques font du lobbying pour continuer de les utiliser et arguent du fait que ces emballages ne sont pas assez nombreux pour créer une filière de recyclage dédiée.

La métropole de Toulouse est "mauvaise élève" en terme de tri

Selon Thomas Guilpain de l'association Zéro Waste Toulouse, la métropole de Toulouse est "plutôt mauvaise élève en terme de tri".

"On devrait s'attaquer aux emballages déjà collectés et mal recyclés avant d'étendre la collecte de tri"

Thomas Guilpain rappelle que l'interdiction des emballages en plastique à usage unique s'appliquera en 2040 : "les pots de yahourts à usage unique par exemple, ce sera bientôt fini. Mais il est possible que les marques qui les utilisent demandent encore à ce qu'on repousse cette interdiction."

En 2024, tous les foyers devront avoir un composteur pour les déchets organiques. Pour les personnes qui vivent en appartement, il devrait y avoir une collecte, mais à Toulouse "ce n'est pas prêt de se mettre en place" regrette Thomas Guilpain.