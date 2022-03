A quoi va servir le chalet de la solidarité à Amiens ?

Amiens inaugure ce mercredi un chalet de la solidarité. Il est installé rue du Hocquet, quartier Saint Leu et le principe est le même qu'une boîte à lire mais ce sont des vêtements que vous pouvez déposer. L'idée c'est que ces vêtements servent à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Un chalet de la solidarité est inauguré ce mercredi à Amiens. Installé rue du Hocquet, dans le quartier Saint-Leu, c'est un petit bâtiment en bois ou chacun peut déposer des vêtements chauds, bonnets ou écharpes pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. L'idée, inspirée de ce qui se fait déjà en Iran ou en Suède vient du cabinet ESS Expertise, fondé à Amiens en 2018.

"L'idée c'était de proposer un espace aux citoyens, d'y déposer un vêtement en suivant ce concept : si vous n'en avez plus besoin laissez-le et si vous en avez besoin, prenez-le", explique Valentin Dutote, qui dirige ce cabinet. En lien avec la mairie d'Amiens, ce projet a donc vu le jour. Et il a vocation à "être pérenne" et à s'adapter.

Valentin Dutote, responsable du cabinet ESS Expertise à Amiens Copier

"Aujourd'hui on parle d'écharpes, de manteaux, de bonnets. On réfléchira à terme à différentes thématiques avec la rentrée scolaire ou la puériculture", poursuit Valentin Dutote.