A quoi sert le comptage des oiseaux organisé ce week-end ?

C'est la onzième année que la Ligue de Protection des Oiseaux, avec le Museum Naturel d'Histoire, organise ce comptage des oiseaux d'hiver. Et pour la dixième année consécutive Hélène Laviron, bénévole de la LPO participe à ce comptage.

Une heure pendant le week-end

Comme chaque année elle se poste sur sa terrasse ou derrière la vitre dans sa cuisine, une paire de jumelles autour du cou, un carnet en main : "je fais un peu plus que ce qu'on me demande. Je relève le nombre d'oiseaux tous les quarts d'heure pendant une journée. Normalement la LPO demande seulement de compter pendant une heure l'un des deux jours du week-end."

Hélène Laviron installe chaque hiver des mangeoires dans son jardin. Là, une mésange charbonnière vient picorer des graines. - Hélène Laviron

Face à elle, les mangeoires installées pendant l'hiver dans son jardin. Un oiseau vient se poser sur l'un d'elles : "là vous voyez c'est une petite mésange bleue qui vient s'installer sur la mangeoire là. Elles sont nombreuses mais pas facile à compter parce qu'elles ont pour habitude de vite prendre une graine puis de l'emporter plus loin pour la manger. Moi je n'en ai compté que deux à la fois aujourd'hui mais peut-être qu'il y en a eu plus."

Mais peu importe finalement, l'enjeu principal est ailleurs selon Hélène Laviron : "ce n'est pas grave si on se trompe sur un oiseau ou deux, le plus important c'est de participer à la connaissance scientifique et plus on est nombreux et mieux c'est."

Participer à la connaissance scientifique

Et depuis le confinement le nombre de bénévoles ne cessent d'augmenter. L'an dernier près de 24.000 personnes ont participé au comptage d'hiver en France, près de 550 jardins ont été observés en Haute-Garonne. "On ne pourrait pas se permettre d'avoir 24.000 professionnels qui comptent les oiseaux le même jour, donc c'est précieux pour les scientifiques même s'ils savent que ce sont des données à prendre avec précaution", rappelle la bénévole de la LPO.

Et après une décennie de comptages annuels, la LPO a publié un bilan sur les oiseaux en France. Hélène Laviron a lu ce rapport : "ce qui est clair par exemple en ce qui concerne les espèces d'oiseaux comptés au printemps, les oiseaux dits nicheurs, c'est que près de 40% des espèces ont diminué ces dernières années. Les oiseaux communs sont en déclins."

Mais Hélène Laviron précise : "ce n'est pas le résultat direct du changement climatique. En fait le changement climatique entraîne la diminution des insectes*, or les insectes servent à nourrir les oiseaux. De même* les changements de nos habitats ou encore l'artificialisation des sols entraînent la disparition des oiseaux."

Le prochain comptage aura lieu le dernier week-end de mai. D'ici-là n'importe qui peut s'inscrire via la LPO pour compter chez lui, dans un parc ou un jardin public les oiseaux pour apporter des données aux scientifiques.