Yonne, France

A quelle condition le plan Grand Froid est il mis en œuvre ?

Ce sont les préfectures qui décide de l'activer à partir des températures transmises par Météo France . Il existe trois niveaux de vigilance : le niveau 1 , temps froid : la température est positive en journée. Entre 0 et -5°C la nuit. Le niveau 2, grand froid, comme en ce moment, quand la température est négative en journée , entre -5°C et -10°C lorsqu'il fait nuit. Il y a aussi un niveau 3, appelé également "froid extrême" quand la température est inférieure à -10°C la nuit.

Et le niveau 2 du plan grand froid, concrètement, ça se traduit comment ?

Par davantage de maraudes pour la Croix Rouge qui va à la rencontre des sans abris . De deux à trois par semaine, les bénévoles effectuent désormais une maraude chaque soir, que ce soit à Sens ou Auxerre. Déclencher le niveau 2 grand froid offre aussi la possibilité de déployer des places supplémentaires pour l'hébergement d'urgence.

Justement quel est le dispositif d'accueil des sans abris durant l'hiver dans l'Yonne ?

En période hivernale , du 1er novembre au 31 mars , on compte 80 places d'urgences dans le département. 34 rien qu'à Auxerre dont un mobil’home qui permet l’accueil d’une personne accompagnée d’un animal de compagnie. En cas de grands froids durables, les capacités d’accueil peuvent être augmentées de 125 places selon la préfecture. Il s'agit là essentiellement de réquisitionner un gymnase. Mais le plus souvent une personne sera hébergée en urgence dans une chambre d’hôtel.

Qui se charge de diriger les personnes vers les hébergements d'urgences ?

C'est le 115 qui centralise tous les appels . Cela peut être une personne qui appelle directement pour être loger en urgence. Le 115 peut également être contacté par vous ou moi, pour signaler une personne dehors, dans le froid.

Le 115 sait où se trouvent les places disponibles et dirige la personne en conséquence. Ce numéro gratuit et accessible du lundi au vendredi de 14 heures à 7 heures du matin. Et aussi les week-ends et les jours fériés. Et comme les maraudes le 115 est géré par la Croix Rouge.

Peut on obliger un sans abri a accepter un hébergement d'urgence ?

C'est possible en effet selon Alix Barboux la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations : "Si les personnes se mettent vraiment en danger, on peut demander au préfet de procéder à une hospitalisation d'urgence, quand il y a une problématique de santé. "

Sur Auxerre selon la Croix Rouge au moins une personne refuse systématiquement l'hébergement d'urgence, malgré des températures négatives.