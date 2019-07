PHOTOS - À quoi servent les fusiliers marins de Cherbourg ?

Cherbourg, France

Un pied sur terre, un pied en mer, le fusilier, ce marin militaire, porte une double casquette d'actions terre et mer ainsi que sur zone littorale. Le nouveau lieutenant de Vaisseau, Renaud du Colombier, a pris le commandement de la compagnie basée sur le port militaire de Cherbourg ce mardi 2 juillet 2019. L'occasion de faire le point sur les missions de ces hommes.

le fusilier matin porte une double casquette d'actions terre et mer © Radio France - Jacqueline FARDEL

Quelles missions ?

Le fusilier marin a avant tout une mission de protection, comme la défense des navires contre les intrusions, la participation à des opérations spéciales et aussi la protection des sites sensibles de la marine (bases navales et d'aéronautique navale, stations de transmissions) comme l'Arsenal de Brest la Base sous-marine de l'île Longue et donc le Port militaire de Cherbourg. Les fusiliers marins qui peuvent aussi être appelés sur des missions de combat ou pour le déploiement de l'opération Sentinelle.

les fusiliers marins ont des missions de protection mais aussi de combat ou de participation à la force Sentinelle © Radio France - Jacqueline FARDEL

Pourquoi le site de Cherbourg est-il particulier ?

Ils sont 160 mobilisés sur le port militaire de Cherbourg, site bien particulier explique le lieutenant de Vaisseau Renaud du Colombier, qui a pris le commandement le 2 juillet 2019 : "Dans le port militaire, nous avons à proximité Naval Group qui construit les futurs sous marins nucléaires de la Marine Nationale. La compagnie des fusiliers matins concoure à la protection de ces installations et aussi à celle du sous-marin quand il sera sorti de sa zone de construction et mis à l'eau"

Entrainement, formation aux armes, entretien du matériel : le quotidien du fusilier marin © Radio France - Jacqueline FARDEL

A quoi ressemble le quotidien d'un fusilier marin ?

"C'est un quotidien intense, très sportif, fortement occupé par les entraînements : _ça demande du temps et de l'investissement pour former un bon combattant, un bon marin_. Le fusilier doit aussi s'occuper de l'entretien de son équipement, de son matériel, et se former aux armes" explique le lieutenant de Vaisseau Renaud du Colombier.