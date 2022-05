A quoi servent les boîtes noires, obligatoires sur toutes les voitures neuves depuis le 1er mai ?

La mesure avait été votée en 2019 par le Parlement européen et est entrée en vigueur le 1er mai : les voitures, camions et bus neufs sortis d'usine en Europe sont désormais être équipés d'une boîte noire. Elle permet d'enregistrer les paramètres de conduite quelques secondes avant et après un accident, pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé.

Qu'est-ce qui est enregistré ?

Le petit boîtier, équipé d'une puce électronique, enregistre plusieurs données fournies par le véhicule comme la vitesse, la phase d'accélération ou de freinage, le port de la ceinture de sécurité, la force de la collision, le régime moteur ou l'inclinaison du véhicule. Contrairement à celles des avions, ces boîtes noires n'enregistreront pas les sons à l'intérieur de l'habitacle. Les constructeurs "espèrent pouvoir récupérer 40 secondes de données, soit 30 secondes avant le choc et 10 secondes après, explique ce mardi sur franceinfo Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Donc, toutes les 40 secondes les données enregistrées sont écrasées. On voit bien que cela n'enregistre aucune donnée personnelle, que des données qui concernent le comportement du véhicule"

Qui aura accès aux données et pourquoi ?

Selon Anne Lavaud, les boîtes noires seront accessibles "aux autorités judiciaires, aux bureaux d'enquête et à tous les instituts de recherche qui travaillent sur la sécurité routière, dont les instituts de recherche des constructeurs." Un dispositif utile pour Vincent Julé-Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. "Les données nous permettront dans le cas de procès en discussion autour des responsabilités d'accidents de mieux identifier le conducteur qui déboite sans avoir mis son clignotant ou encore la vitesse précise au moment de l'accident, , explique-t-il sur France Inter. Ce sont des données très subjectives qu'on a beaucoup de mal à établir et connaitre actuellement, cela permettra de simplifier les procédures"

Mais plusieurs associations d'automobilistes doutent de l'efficacité du dispositif. "On aura que quelques données notamment sur la vitesse du véhicule qui n'apporteront pas toutes les précisions de l'accident, puisqu'on passe à côté de tout le reste, notamment les refus des priorités, l'usage du téléphone au volant, finalement ça n'apportera strictement rien si ce n'est un coût supplémentaire sur les véhicules" explique sur franceinfo Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.

A partir de 2024, ces boites noires deviendront également obligatoires pour toutes les voitures d'occasion. Le coût de l'installation devrait s'établir aux alentours d'une centaine d'euros.