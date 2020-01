À quoi servent les maisons France Services comme celle de Gaillon ?

Gaillon, France

À Gaillon, l'espace Condorcet accueille une des sept premières maisons France Services de l'Eure, les autres se trouvent à Beaumont-le-Roger, Étrépagny, Rugles, à La-Trinité-de-Réville, aux Andelys et dans le quartier de la Madeleine à Évreux. 460 structures France Services sont labellisées en France depuis le 1er janvier 2020, "c'est une réponse au grand débat national" souligne la sous-préfète des Andelys, Virginie Sené-Rouquier. À Gaillon, cinq personnes accueillent le public et bien souvent "ils tombent sur moi" sourit Nadine Pinson, la responsable de l'accueil et référente France Services. L'espace Condorcet n'a pas été choisi au hasard pour recevoir le label France Services, "on travaillait déjà avec des partenaires" explique le directeur du centre social Stéphane Saboya, "on travaillait déjà avec Pôle Emploi, avec la caisse d'allocations familiales". Un label qui permet l'accueil de nouveaux partenaires pour accueillir 15000 à 20000 personnes par an à l'espace. Les plus grosses journées, jusqu'à 180 personnes peuvent se présenter à l'accueil.

L'équipe de France Services à Gaillon et le directeur de l'espace Condorcet Stéphane Saboya © Radio France - Laurent Philippot

Visite de la maison France Services de Gaillon : reportage de Laurent Philippot Copier

Le retour d'un service public de proximité

70% du public accueilli à l'espace Condorcet viennent de Gaillon et de ses alentours et 30% du territoire de l'ancienne communauté de communes Eure-Madrie-Seine, qui a intégré l'agglomération Seine-Eure.

Les demandes peuvent être très variées : "on me demande aussi bien l'heure du bus pour aller à Vernon ou Louviers, que pour remplir un dossier MDHP (maison départementale des personnes handicapées) ou une attestation de sécurité sociale" détaille Nadine Pinson.

Toutes les questions sont posées et toutes les questions sont solutionnées" - Nadine Pinson, agent d'accueil France Services

L'objectif, c'est que personne ne reparte sans réponse de France Services. Tous les agents ont suivi une formation de plusieurs jours et quand la question devient plus complexe, Nadine passe le relais à sa collègue installée en face, à l'espace public numérique.

Cindy est en visioconférence par Skype avec un agent de Pôle Emploi à Vernon, ce qui évite de se déplacer © Radio France - Laurent Philippot

Valérie accueille ce jour-là Cindy, demandeuse d'emploi. La jeune femme veut débuter une formation d'auxiliaire de vie. Elle sait déjà qu'une formation débute en septembre à Petit-Quevilly (76) et veut des renseignements pour intégrer cette formation et la financer. Mais pas de conseiller Pôle Emploi ce jour-là. Valérie propose donc une liaison en visioconférence par Skype avec une conseillère à Vernon. Une façon de répondre aux problèmes de transport des publics, notamment en milieu rural : "aujourd'hui sur notre bassin de demandeurs d'emploi, plus de 30% n'ont pas de solutions de mobilité" détaille Guillaume Rueda, le directeur de Pôle Emploi à Vernon. C'est le cas de Cindy, qui n'a pas le permis. Outre Pôle Emploi, France Services accueille aussi à Vernon des permanences de la Caisse d'allocations familiales, de Cap Emploi, de Handicap Emploi, de la Protection judiciaire de la jeunesse ou de la mission locale par exemple. Des associations sont également présentes, comme la Cimad qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés, l'Avede (association d'aide aux victimes), ou la plateforme Wimoov pour répondre aux problèmes de mobilité.

L'espace Condorcet était auparavant labellisé maison de services au public. Depuis qu'il est une maison France Services, les horaires d'accueil ont été élargis : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00 du lundi au vendredi.