À quoi va ressembler la braderie des commerçants à Lille début septembre ?

L'annonce était redoutée, et fin juin la mairie douchait les espoirs de tous les bradeux. Pour la deuxième année consécutive, la braderie de Lille, qui devait se tenir les 4 et 5 septembre 2021 est annulée en raison du contexte sanitaire. Un mois et demi plus tard, la situation sanitaire s'est plutôt dégradée, mais la ville de Lille organise comme elle l'avait promis une braderie des commerçants.

Cette braderie se tiendra les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre. Elle prendra place dans les rues piétonnes du Centre-Ville, du Vieux-Lille mais aussi de la rue Gambetta qui sera donc piétonnisée, ainsi que dans d'autres rues qui permettent l'application d'un protocole strict précise la mairie.

Des règles sanitaires strictes

Les commerces auront le droit de sortir leurs étals devant leur façade, en laissant l'accès à leur magasin. Elles ne devront pas dépasser un mètre de profondeur, et laisser un passage central suffisamment large. Les commerçants sont invités à déployer des solutions de paiement facilités, comme le paiement sans contact. Ils doivent faire une demande à la mairie avant la fin du mois, les inscriptions sont ouvertes. Le masque sera bien sûr obligatoire.

Pour l'instant, pas de jauge ni de contrôles imaginés avec un pass sanitaire par exemple, mais l'évolution de l'épidémie est scrutée de près.

Les bars et les restaurants eux, garderont leurs terrasses éphémères déjà attribuées. Des animations musicales en déambulation sont prévues, tout comme des ateliers au musée des Beaux-Arts. A noter aussi la présence des 180 attractions de la fête foraine sur le Champ de Mars.

Une braderie des commerçants de ce type avait déjà été organisée l'année dernière, mais elle n'avait pas attiré les foules. Les professionnels en avaient tiré un bilan mitigé.