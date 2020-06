A quoi va ressembler la fête de la musique à Toulouse et en Midi-Pyrénées

La fête de la musique sans fête et presque sans musique cette année avec la crise du coronavirus. Ce qui est sûr, c'est qu’il n’y aura pas les gros concerts habituels. Place du Capitole à Toulouse, place Sainte-Cécile à Albi, les événements ont été annulés dès avril. Restent les bars. Sans accès au comptoir, avec aucune autorisation délivrée pour le domaine public, avec la distanciation physique sur les terrasses... la plupart des bars ont jeté l’éponge. Quelques-uns seront ouverts en espérant que des musiciens désœuvrés viendront jouer sans prévenir. C’est le cas du Duomo, la pizzeria place de la cathédrale à Albi, qui d’habitude profitait des concerts de la municipalité.

Une dizaine de bars à Toulouse seulement

Les bars qui ont maintenu, ce sont les établissements qui ont par exemple une cour intérieure avec suffisamment d’espace et aucun risque d’empiéter sur la rue. A Toulouse, ils sont une dizaine selon la maire. On peut citer le Caffé Baggio, ou encore le Dubliners. L’Usine à Musique organise des concerts dimanche après-midi, avec une jauge limitée. Si vous êtes plutôt classique, l’église des Minimes propose un concert d’orgue pour 100 spectateurs. D’autres cafés ont choisi le virtuel. C’est le cas de 4 pubs (dont le George & Dragon et the Tower of London) qui proposent cinq heures de musique live mais en direct sur Facebook.

Fêtes privées

Enfin, ce qui risque de se développer, ce sont les fêtes de la musique privées. La préfecture du Tarn a par exemple donné l’autorisation à une association à Tanus, sur un site géré par des artisans. Ils ont invité 6 groupes pendant toute la journée. Vous adhérez à l’asso (un euro) pour avoir le droit de vous sentir dans une vraie ambiance 21 juin.