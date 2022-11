A quoi va ressembler le marché de Noël 2022 à Amiens ?

A quoi va ressembler le marché de Noël d'Amiens ? J-7 avant l'ouverture des chalets du centre-ville. 120 vont être installés dans la nuit de samedi à dimanche, avant l'arrivée des premiers flâneurs le 25 novembre. La ville et la fédération des commerçants visent le million de visiteurs, comme en 2019, avant le covid. Et pour renforcer l'attractivité de son marché, Amiens mise sur quelques nouveautés.

Après quelques années d'absence, la patinoire est de retour, face à l'Hôtel de Ville. C'est une patinoire synthétique qui est en train d'être mise en place. pas question, sobriété oblige d'avoir une véritable glace qui aurait fait exploser la facture énergétique (50 000 euros pour le fonctionnement). De la même façon, les illuminations seront éteintes à 23 heures.

Le village de Noël devant la mairie

Près de la patinoire, c'est aussi autour de l'Hôtel de Ville que sera installé le village de Noël avec son sapin de 13 mètres de haut, la maison du Père Noël ou encore, et c'est une première, le marché des créateurs. Tous les samedis et dimanches, 16 emplacements seront disponibles pour ces artisans.

Les autres commerçants prendront eux place, comme d'habitude dans tout le centre-ville piéton, depuis la rue de Noyon, jusqu'à la mairie. 120 chalets en tout avec 70% des vendeurs de 2022 qui sont de retour. 19 chalets seront dédiés à l'alimentaire place Gambetta, place René Goblet et place de l'Hôtel de Ville.

Pour renforcer encore l'attractivité au milieu des chalets et des manèges, le marché pourra aussi compter sur plusieurs animations : les parades de Noël ou encore le retour de Chroma, sur la façade de la Cathédrale tous les soirs de décembre à 19 heures. L'objectif des organisateurs est de "retrouver la fréquentation d'avant covid." En 2019, le marché de Noël avait attiré un million de visiteurs.

Un nouveau système de comptage a d'ailleurs été installé. Des bornes numériques permettront de mesurer la fréquentation et même la provenance géographique des visiteurs grâce au système informatique de ces bornes via les données (non personnelles) des téléphones portables où la géolocalisation est activée.