À quoi vont ressembler les animations de Noël à Toulouse ?

Les animations de Noël vont débuter ce vendredi 25 novembre à Toulouse. Et cette année, l'idée est de ne pas se contenter de la place du Capitole. La ville de Toulouse va donc fêter Noël sur plusieurs sites. Au-delà de la place du Capitole, des chalets seront présents sur les allées Jean-Jaurès, place Saint-Pierre ou encore place du Salin. Le marché artisanal et solidaire revient lui sur les allées Jules-Guesde.

Au total, la ville a choisi 23 points d'animations : 88 sapins lumineux et six sapins géants vont également orner la ville dans les différents quartiers.

La patinoire de la place du Capitole est bien là cette année. Brian Joubert viendra d'ailleurs l'inaugurer ce vendredi. Ecolo ? "La patinoire, on a fait beaucoup d'efforts puisque l'ensemble de la technicité du site est très économe en énergie. Mais en plus, de nombreux Toulousains ne pourront pas aller aux sports d'hiver ni profiter des vacances. Avoir des petits Toulousains qui puissent faire de la patinoire, c'était primordial. L'enlever, cela aurait été une bêtise", assure l'adjoint au maire en charge de l'éclairage public, Jean-Baptiste De Scoraille.

L'amplitude horaire des illuminations réduite

Concernant les illuminations (10 kilomètres de guirlandes à Toulouse), la ville a décidé de les décaler de quinze jours par rapport au début des animations. Elles débuteront le 2 décembre.

"L'idée, c'est que dans cette période difficile pour tous les Français, on puisse avoir un vrai Noël pour nos Toulousains. Nous avons décidé de maintenir 100% de ce que nous avons fait l'année dernière. En revanche, nous avons réduit un peu dans le temps pour faire des économies d'énergie. On réduit donc de 15 jours la période d'éclairage de la ville et les décorations ne resteront allumées que jusqu'à 22 heures. C'est un geste symbolique puisque Toulouse a déjà beaucoup travaillé depuis 10 ans avec un éclairage 100% LED et très économe", ajoute Jean-Baptiste de Scoraille.