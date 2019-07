À Rauzan, le camping du Vieux Château est prêt à accueillir les juillettistes !

Rauzan, France

C'est parti ! Le coup d'envoi officiel des vacances d'été a été donné hier soir. Premier grand week-end de départ direction le soleil, la plage, ou la campagne. Les professionnels du tourisme sont sur le pied de guerre pour que tout soit fin prêt à l'arrivée des vacanciers. Comme au camping du Vieux Château, à Rauzan, dans l'entre-deux-mers.

Thom Grimaud est le gérant et un peu "l'homme à tout faire" de ce camping familial de 77 emplacements qu'il dirige avec sa femme Pélagie. Deux saisonnières viennent renforcer leur petite équipe pour l'été. Avant l'arrivée des juillettistes et le remplissage du camping, il faut un peu avoir l’œil partout et procéder aux derniers ajustements. "On est presque prêts, explique Thom. Là j'étais en train de faire du fléchage pour le terrain de pétanque. Pour le tir à l'arc, il va falloir vérifier que tout le matériel est prêt et éventuellement retourner chez le fournisseur chercher quelques flèches qui auraient été perdues la saison dernière. Vérifier quelques tailles d'arbustes... C'est vraiment s'assurer que les gens qui arrivent n'aient pas de surprise et qu'ils se rendent compte que nous, nous sommes prêts".

Le camping est situé dans un écrin de verdure en contrebas du château de Rauzan © Radio France - Marie Rouarch

Pas de stress

Ce week-end, il s'agira donc de finaliser la mise en place de l'espace de tir à l'arc et le programme des activités du camping et de la région à transmettre aux vacanciers. Le tout sans stress : le gros des aménagements est géré pendant l'hiver et après six ans à la tête de ce camping, les tâches à accomplir sont bien identifiées et réparties. Quant à l'arrivée des touristes, elle se fait progressivement jusqu'au 14 juillet. Là, le camping sera rempli à 100%. _"On aborde cette période sereinement, s_ouligne Pélagie. C'est souvent le soir où on est complet qu'on se dit 'ça y est, on est parti pour ce rythme assez intense', mais ça se fait de manière très cool".

Finalement, l'objectif maintenant c'est de tenir le choc de la saison ! "Ça fait partie de la préparation aussi, de ne pas avoir encaissé trop de fatigue avant, précise Thom Grimaud. C'est un marathon et là on arrive au vingtième kilomètre, on a fait le semi, ça s'est bien passé, on attaque la partie la plus difficile à tenir mais on est entraîné pour ça !" Retour au calme vers la mi-septembre.