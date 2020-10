Le service d'ophtalmologie de l'hôpital de Bourges a rouvert depuis mardi matin les prises de rendez-vous. Depuis le 16 mars, le service assurait uniquement les urgences et les rendez-vous reportés à cause du confinement.

"On a reçu 300 mails en deux heures" : à Bourges, on peut enfin reprendre un rendez-vous ophtalmo à l'hôpital

"Ophtalmologie bonjour" : cette phrase, Carole, la standardiste, l'a prononcée... 150 fois en deux heures, mardi matin. 150 appels reçus, le matin de la réouverture des prises de rendez-vous d'ophtalmologie à l'hôpital Jacques-Coeur de Bourges. Et aussi, 300 mails, reçus en deux heures dans la boite mail du service pour prendre un rendez-vous.

Des mois de consultations à rattraper

Cela faisait six mois, depuis le confinement, qu'on ne pouvait plus prendre rendez-vous pour une consultation d'ophtalmologie à l'hôpital Jacques Coeur. Seules les urgences étaient prises en charge. Et quand on sait le manque déjà criant d'ophtalmos dans le Berry, autant dire que le coronavirus a rendu la situation critique.

Pour le respect du protocole sanitaire, on ne prend pas les rendez-vous sur place, donc il ne faut pas se déplacer à l'hôpital pour prévoir un rendez-vous

Depuis le déconfinement, l'hôpital a déjà dû rattraper les milliers de rendez-vous qui avaient été annulés pendant le confinement. C'est fait, depuis quelques jours. Et c'est seulement depuis ce mardi matin qu'on peut de nouveau rendez-vous à l'hôpital : "Mais attention, seulement par mail ou téléphone. Pour le respect du protocole sanitaire, on ne prend pas les rendez-vous sur place, donc il ne faut pas se déplacer à l'hôpital pour prévoir un rendez-vous", insiste la direction de l'hôpital.

53 patients par jour, contre 80 avant la Covid-19

Quand pourra-t-on consulter, si on appelle cette semaine pour prendre rendez-vous ? Les plages disponibles vont de la mi-octobre, jusqu'à fin décembre. Mais évidemment, les premiers à réserver seront les premiers servis. "Malheureusement, on peut voir moins de patients par jour qu'avant", prévient le chef du service, le Dr Malek Slim : "Pour respecter la distanciation sociale entre les patients, on ne peut plus garder la salle d'attente aussi remplie qu'avant. On a aussi du plexiglas pour les consultations. Elles nous prenaient 5 minutes auparavant, maintenant c'est un patient toutes les 15 minutes".

Nous étions huit ophtalmos dans le service, mais deux sont partis dans d'autres villes

Les six ophtalmologues du services vont pouvoir voir 53 patients par jour, contre 80 auparavant. Ce qui va rallonger les délais de prise en charge. "Nous étions huit ophtalmos dans le service, mais deux sont partis dans d'autres villes", déplore Malek Slim, qui note que "Bourges est très réputé pour attirer de jeunes médecins qui viennent se former, mais on a du mal à les garder sur le long terme". Il s'inquiète aussi de la baisse du nombre de médecins de ville en ophtalmologie. Ils ne sont plus que quatre à Bourges, contre une dizaine il y a 10 ans. Et trois vont partir à la retraite dans les trois ans qui viennent.

Pour prendre rendez-vous, c'est sur le site de l'hôpital ou au standart, le 02.48.48.48.74 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.