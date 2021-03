"On a reçu des menaces de mort après notre baiser dans l'Amour est dans le pré." Mathieu et Alexandre

"Les médias doivent permettre de faire évoluer les mentalités" confie Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. C'est à ce titre qu'elle a souhaité rencontrer Mathieu Ceschin et Alexandre Tola, premier couple gay de "l'Amour est dans le pré." Ancien chef d'entreprise à Montpellier, Mathieu Ceschin a décidé de tout quitter après avoir fait un burn-out. Il a depuis quelques années repris une manade à Serhnac. Une manade dans laquelle il travaille désormais avec Alexandre Tola, rencontré lors de la saison 15 de l'émission. Leur histoire d'amour a été suivie par quatre millions de téléspectateurs. "Quand M6 a mis l'épisode où on s'embrassait très "généreusement", on ne se rappelait plus quand ça avait été tourné raconte Mathieu Ceschin. Au moment de la diffusion, on était sur notre siège, en se disant, mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'ai dit oh ma mère ! C'est à partir de là qu'on a eu des menaces de mort. _Les extrémistes un peu homophobes ont eu devant leurs yeux des choses qu'il n'imaginait pas voir un jour arriver en prime time_. C'est la première fois qu'en même que deux garçons s'embrassaient en prime time !" "Avant cet épisode renchérit Alexandre Tola, ils étaient restés plutôt calmes, plutôt cachés. C'est vrai que là, de montrer un rapprochement entre deux hommes, ça a été compliqué pour eux. Là, ça a été violent mais avec la demande en mariage, beaucoup d'homophobes nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'on avait réussi à faire changer leur façon de voir."

"On est devenus des passeurs"

Depuis l'émission, le couple qui a créé un compte sur Instagram reçoit de nombreux messages pour dire à quel point elle a permis de faire avancer les choses. "En fait, de nombreuses personnes se sont identifiées dans notre couple, la diffèrence d'âge, de milieu social, le fait que je sois malade confie Mathieu et en s'identifiant, elles ont adhéré à notre cause. Les attaques et les menaces, depuis, se sont calmées. _Il faut montrer et parler_. Aujourd'hui, la majorité des jeunes a intégré l'homosexualité. C'est moins vrai dans certains quartiers plus défavorisés où le regard de l'autre est un peu plus important. Là, il faudrait faire des vidéos sur des personnes comme Alex et moi, sur la vie de deux homos classiques pour montrer que notre quotidien est le même que n'importe quel couple. Il faut banaliser la chose." Pour la prochaine saison de l'Amour est dans le pré, une lesbienne fera d'ailleurs partie des candidat(e)s. Le couple lui a décidé de se servir de sa célébrité pour défendre d'autres causes grâce à des "Vadrouilleries" via Facebook ou Instagram. "On a par exemple fait une immersion avec des SDF dans un camion douche qui fait le tour de Paris pour faire prendre des douches. On est allés dans un refuge pour animaux. On est des passeurs." Les deux hommes préparent par ailleurs leur mariage qui devrait avoir lieu fin juin. "Karine Le Marchand en sera la marraine".