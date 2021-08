A Reims, certains se font tester avant de boire un café

Il est 15h place d'Erlon à Reims et Bruno fait les cents pas devant la terrasse d'un restaurant. Ses amis détenteurs d'un pass sanitaire sont déjà installés, ont même déjà commandés, mais lui vient de tout juste de se faire tester. "Il faut que j'attende un quart d'heure et je vais recevoir mon QR Code par SMS. Je trouve ça très pratique d'avoir pu le faire juste à côté du restaurant, d'autant que j'ai essayé d'aller dans une pharmacie avant, mais il y avait une queue pas possible !", explique-t-il.

A une centaine de mètres de là, une tente a été installée par l'entreprise Zéro Covid. "Installez-vous Monsieur". C'est Ihab Saad, étudiant en sixième année de médecine, qui enchaîne les tests : "On fait déjà ça devant certaines boîtes de nuit et on savait qu'il y aurait de la demande aujourd'hui place d'Erlon, donc on est venu s'installer pour délester les pharmacies", dit-il. En trois heures, une vingtaine de personnes sont déjà passées entre ses mains.

Ca évite aux restaurateurs de refuser trop de monde

En 15 minutes seulement, les personnes testées obtiennent leur fameux sésame, valable 72 heures. Au restaurant l'Edito, on voit cette initiative d'un très bon oeil : "Dès qu'un client n'a pas de pass, on lui propose d'y aller", explique David, "Si ils acceptent, ça nous évite de refuser de les servir. Pour les clients qui sont récalcitrants et qui se disent je vais rester chez moi et bien là ils peuvent se dire, même si je ne suis pas vacciné, je peux en profiter". L'opération risque bien de se renouveler dans les jours et semaines à venir.