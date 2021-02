A Reims, des "cendriers sondage" pour lutter contre la pollution

C'est une idée du conseil municipal des jeunes : installer des cendriers dans les rues de Reims afin de collecter et recycler les mégots. Deux cendriers ont été installés près de l'Opéra. Grâce à leurs deux compartiments, ils permettent aussi de mieux connaître les fumeurs et leurs besoins.

C'est une boîte grise, vitrée, accrochée à un poteau de signalisation au pied de l'Opéra de Reims : un "cendrier sondage". Une boîte séparée en deux compartiments, qui permettent aux fumeurs de répondre à une question simple en jetant leurs mégots : "J'ai plus de 30 ans" ou "J'ai moins de 30 ans". Une indication importante pour Arthur, membre du conseil municipal des jeunes depuis 2 ans : "On sait que l'on n'aura pas des données exactes, mais ça nous permettra de mieux cibler la suite de notre projet et d'installer de futurs cendriers dans des endroits stratégiques".

Car l'objectif est bien de débarrasser la ville des mégots de cigarettes qui traînent par terre. "Un mégot pollue 500 litres d'eau !", s'exclame Arthur, "Et c'est une pollution visuelle". C'est lui qui a proposé l'idée de ces cendriers au conseil municipal des jeunes : "C'est notre avenir l'écologie, c'est à nous, jeunes, de faire des actions pour notre planète plus tard".

Le conseil municipal des jeunes de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Ces deux premiers cendriers vont servir de test, afin de connaître précisément combien de mégots peuvent être collectés en un mois et donc combien de cendriers il faudrait installer dans la ville de Reims. Tous les trois mois, les mégots ainsi collectés seront envoyés dans une entreprise bretonne afin d'être recyclés. "Pour le moment on a un gros container de 180 litres à remplir", précise Jackie, animatrice qui a encadré les jeunes dans leur démarche, "Notre but n'est pas que les fumeurs arrêtent de fumer, mais de les sensibiliser à l'environnement".

Un mégot jeté à la poubelle est incinéré avec tous les autres déchets, alors que là il servira à fabriquer du mobilier urbain ou comme isolation

Et le fait que ces cendriers soient transparents participent aussi de la sensibilisation selon Arthur : "Quand on marche dans la rue on voit les mégots par terre, mais on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Là je suis sûr que ça va motiver les gens à recycler".

L'un des deux "cendriers sondage" installés près de l'Opéra de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand