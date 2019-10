À Reims, des détenus de la maison d'arrêt ont nettoyé des tombes du cimetière de l'Ouest

Reims, France

Cinq détenus ont quitté hier jeudi la maison d'arrêt de Reims pour se rendre dans le cimetière de l'Ouest. À l'approche de la Toussaint, ils ont passé la journée à nettoyer des pierres tombales. Une tâche d'utilité publique, dans le cadre d'une convention signée avec la ville de Reims.

Les détenus n'ont pas ménagé leur peine

Des binettes pour décrasser, des brosses en métal... nettoyer des tombes demande deux ingrédients selon Mamadou Yang, détenu à la maison d'arrêt : "de l'huile de coude... et de la volonté !", rit-il. Un autre détenu résume : "on passe des coups d'eau, après on ramasse toute la merde, on met tout ça dans des sacs poubelle, et ça y est".

Parmi les moyens à disposition, des arrosoirs remplis à ras bord. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Ils sont plein de bonne volonté", Prince Bertin, conseiller pénitentiaire d'insertion-probation

Prince Bertin, conseiller pénitentiaire d'insertion-probation à Reims, se félicite du bon déroulé de l'initiative : "tout le monde a saisi les outils. Ils sont plein de bonne volonté pour nettoyer de manière assez joyeuse : que des sourires sur les visages."

Les tombes avant... © Radio France - Louis-Valentin Lopez

... et après. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Joël Bigaillon, le directeur de la maison d'arrêt, observe les détenus nettoyer ce carré de tombes anonymes, que personne n'entretient habituellement : "humainement, si ces personnes détenues n'étaient pas là, je ne suis pas sûr que ces tombes seraient nettoyées aujourd'hui."

Faciliter la réinsertion pour des détenus en fin de peine

Prince Bertin explique l'intérêt de cet acte de réinsertion : "On est dans un carré des personnes anonymes : c'est un acte citoyen de s'occuper d'eux. _Cela permet aux détenus de garder un lien avec la société_, d'autant que ceux qu'on a choisi sont assez proches de la sortie : ils ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion."

Antoine espère sortir de la maison d'arrêt dans deux mois : "ça nous occupe et ça nous fait prendre l'air, l'air libre. _La prison, ça devient lourd à force_."