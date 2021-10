A Reims, des détenus nettoient des tombes en vue de la Toussaint

Dans sa combinaison bleue, Brahim s'affère autour des tombes : il frotte, enlève la poussière, nettoie les plaques, arrache les mauvaises herbes et ramasse les feuilles : "Je me rends utile, j'essaie de faire le plus propre possible pour les familles qui vont venir se recueillir", dit-il. Il va passer deux jours à travailler dans le cimetière de la Neuvillette à Reims.

Cette sortie est aussi l'occasion pour Brahim de faire un premier pas vers sa future liberté : "Ma sortie de prison est prévue pour septembre 2022, donc ça me fait une sorte de thérapie pour m'adapter, parce qu'après un ou deux ans de prison, quand on sort c'est un choc. Au moins là j'aurai casser l'enfermement".

Il y a des poètes qui appellent la prison le cimetière des vivants. Là je suis dans le cimetière des morts, dit Brahim en souriant

Brahim, l'un des 3 détenus choisis pour nettoyer les tombes du cimetière de la Neuvillette à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

"Je me rends utile et en même temps je casse l'enfermement, explique Brahim Copier

Tous les détenus choisis pour ces journées sont en fin de peine. Ils sont trois cette année, mais les services de la maison d'arrêt avait reçu 25 candidatures de volontaires : "La prison a également connu le confinement, avec des conditions drastiques", explique Joël Bigayon, "Il n'y avait plus de parloir à partir de mars 2020, ça a été un enfermement dans l'enfermement, donc c'était très important de pouvoir ressortir et de retrouver le contact avec la nature".

A l'avenir, la maison d'arrêt de Reims envisage de renouveler l'opération plusieurs fois dans l'année et pas seulement à la Toussaint.

