A Reims, des réfugiés ukrainiens apprennent le Français : "c'est un acte social"

Près de deux mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, plus de 540 réfugiés ukrainiens se trouvent dans la Marne. Pour les aider à s'adapter, des associations mettent en place des cours de langue française. C'est le cas du secours catholique de Reims, plusieurs sessions sont organisées par semaine pour les réfugiés venus d'Ukraine, comme il en existe déjà pour les réfugiés d'autres zones géographiques.

Si certains parlent parfois l'anglais, ce n'est pas le cas de tous. Ces cours visent donc à un apprentissage des bases du français. Marc-Daniel Seiffert, universitaire rémois est l'un des professeur, depuis 5 ans il enseigne le français au secours catholique, ces cours sont "un kit de secours" explique l'enseignant. "Pour le moment, on va aux choses élémentaires, mais si ils sont amenés à rester longtemps il faudra un apprentissage plus poussé, notamment pour ceux qui souhaitent faire ou reprendre des études", précise Marc-Daniel Seiffert.

Se changer les idées et ne pas broyer du noir

Mais delà de l'apprentissage d'une nouvelle langue, ces cours apportent d'autres choses aux réfugiés, dans ce contexte particulier de fuite d'une guerre. "Le fait de se trouver dans un cadre scolaire c'est extrêmement sécurisant, précise Marc-Daniel Seiffert, c'est finalement un cadre rassurant qu'ils ont connu, ça leur fait du bien je pense".

Un argument que partage Iryna Korbut-Daudin, ukrainienne installée en France depuis 12 ans, "c'est aussi un acte social, c'est se changer les idées et ne pas broyer du noir du matin au soir".

Du côté des réfugiés, si la prononciation sur certains mots est encore un peu hésitante, la progression est rapide selon leur professeur et c'est aussi utile pour s'adapter en France : "évidemment apprendre le Français m'aide à m'intégrer ici, explique Valérie, je pense qu'on doit connaître la langue du pays où l'on vit même si c'est temporaire [...] c'est utile pour vivre le plus normalement possible".