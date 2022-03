A Reims, environ 200 manifestants contre la baisse du pouvoir d'achat

Des drapeaux rouge, bleu et rose flottent dans l'air. La CGT, l'UNSA, Solidaires... Tous les syndicats étaient rassemblés jeudi matin dans le cortège de 200 manifestants qui a défilé dans les rues de Reims, au son des klaxons et à l'odeur des pétards.

Malgré l'apparente bonne humeur et les sourires des manifestants, les dents grincent quand on commence à évoquer le coût de la vie. "Je vis seule et j'ai un petit salaire, avec le coût de l'essence qui augmente, je dépense environ 200 euros par mois pour faire le plein, juste pour aller travailler. Ca fait un trou dans le budget", raconte Isabelle, ouvrière.

Alors pour compenser, elle limite les sorties avec ses petits-enfants : "avant je les emmenais à Jimbaloo [aire de jeux située à Thillois NDLR], maintenant je ne peux plus". Lasse, elle marque une pause, avant de reprendre : "C'est du dégoût parce que finalement on travaille mais on travaille pour payer".

Dans le cortège, les prix de l'essence, du gaz et de l'alimentation qui augmentent sont sur toutes les lèvres. Pourtant, aucune revalorisation salariale, dans le privé comme dans le public. Cyril est enseignant du premier degré, lui gagne environ 2200 euros par mois après 20 ans de carrière. Un salaire qui stagne "depuis au moins 2017", selon lui. Et encore, il se dit bien loti par rapport à certains de ces collègues : "On commence à 1400 euros par mois après un bac+ 5 et un concours et il faut attendre la fin de carrière pour évoluer", soupire-t-il.

De son côté la demande est claire : le dégel du point d'indice, qui détermine les salaires dans la fonction publique. Actuellement, c'est une promesse du gouvernement, mais en cette période électorale, lui dit préférer "les actes" aux mots.

Des conditions de travail dégradées

Des appels à l'aide sans cesse renouvelés mais jamais écoutés, s'exaspère Lisa. Cette éducatrice spécialisée travaille à l'institut médicoéducatif de Cormontreuil, près de Reims. Elle gagne 1500 euros par mois au bout de sept ans de carrière mais ce qui lui pèse le plus, ce sont les conditions dans lesquelles elle travaille au quotidien. " On a de plus en plus d'enfants violents, physiquement ou verbalement. Par exemple, on a un jeune, qui n'a pas le langage et qui peut mordre. J'ai déjà été mordue. D'autres collègues ont déjà eu des morsures au niveau des membres ou des articulations. On parle de violences comme ça plusieurs fois par jour", raconte-t-elle.

Pourtant à l'écouter, son énergie et sa motivation semblent intactes, masquant ses inquiétudes quant à l'avenir de sa profession : " Quand vous êtes face à ça au quotidien et que derrière vous devez vous battre pour dire on manque de personnel, on manque de moyens, même notre salaire ne suit pas, ça décourage. (...) Comment voulez vous qu'on attire des jeunes éducateurs ?"

A ses côtés, son collègue Tony hoche la tête : "Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas nous, ce n'est pas du travail social et moi je n'ai pas fait pour ça", regrette-t-il. D'autant que pour eux, les premiers exposés sont les jeunes dont ils s'occupent.

Ce jeudi, d'autres cortèges ont également défilé à Epernay et Châlons-en-Champagne.