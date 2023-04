À Reims, la construction d'une centrale d'enrobage fait polémique

C'est une histoire qui pourrait faire beaucoup de bruit. Quatre associations écologistes ont écrit au Préfet de la Marne, au Maire de Reims et à la Présidente du Grand Reims ce lundi 24 avril pour demander l'arrêt du projet de construction d'une centrale d'enrobage à Reims, censée fabriquer et assembler le revêtement des routes.

Pour Attac Reims, Champagne-Ardenne Nature Environnement, Reims Verts l'Avenir et Terres Patrimoine de nos villages, cette usine sera, si sa construction est validée par l'Etat, trop près des vignes et des habitations. Le terrain de 5 hectares est en effet situé à la sortie de Reims, au nord-ouest de la ville, non loin du quartier de la Neuvillette.

Le site choisi pour la construction de la centrale d'enrobage se situe au nord-ouest de Reims - Google Earth - Capture Ecran

Les centrales d'assemblage utilisent du pétrole pour lier le bitume, le sable et le gravier notamment. Le tout est chauffé à haute température. Source d'inquiétude pour les associations : "Ce sont des produits cancérigènes. Les fumées, poussées par les vents dominants, vont aller vers la ville, explique Gérard Crouzet, président de Reims Verts l'Avenir. Donc c'est une zone qui risque une pollution. C'est problématique également pour les nappes phréatiques."

Un discours et des inquiétudes confirmés par la FAB, Fédération pour des alternatives au bitume pétrolier, très active au niveau national sur ces dossiers. Pour l'un de ses représentants que nous avons contacté : "Les particules fines et moyennes de gouttelettes de pétrole se projettent dans l'atmosphère et peuvent aller jusqu'à 10 kilomètres autour. C'est la population qui va les respirer et sur d'autres sites comme celui-là, on a relevé des cas d'asthmes et d'autres bien plus graves."

Le dossier étudié par la DREAL

Contactée, la mairie de Reims confirme la vente de cette parcelle et précise que le permis de construire est conforme. Le dossier est maintenant sur le bureau de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui doit mener une étude complémentaire.

Le Préfet de la Marne aura le dernier mot sur la construction ou non de cette usine. En cas d'avis positif, les associations assurent d'ores et déjà le dépôt d'un recours pour contester le projet.

Également contactée, l'entreprise chargée de ce projet n'a pas encore répondu à nos sollicitations.