À Reims, la star de l'été...c'est le k-way !

Non nous ne sommes pas (encore) en automne et pourtant on s'y croirait à Reims ! La crème solaire reste au placard au profit des K-way multicolores très prisés dans la cité des sacres. Les ventes de ces articles augmentent fortement jusqu'à + 167% !

Pendant qu'une partie de la France souffre, ou se détend, au rythme du soleil et de la chaleur, Reims passe l'été au frais. Depuis le début de la saison, le beau temps est aux abonnés absents en Champagne-Ardenne, agriculteurs et viticulteurs s'en sont bien rendus compte à leurs dépens avec des cumuls de pluie records dans certains secteurs. En revanche il y en a qui sont bien contents : ce sont les vendeurs d'accessoires de pluie et notamment de k-way !

Records de ventes battus !

Rendu si célèbre par le sketch de Dany Boon, le fameux k-way a le vent en poupe dans la cité des sacres. Les ventes explosent dans le magasin K-way du centre-ville : +167 %, soit la deuxième plus forte progression de la franchise au niveau national. Les records journaliers, hebdomadaires et mensuels tombent comme des mouches.

"J'ai triplé mon chiffre d'affaires. Mon plus gros jours de vente c'était le 3 juillet, j'ai vendu 47 pièces" - Lucas Richard, responsable de la boutique K-way à Reims.

La star c'est le modèle classique qui se range en banane nous dit le vendeur. Un style complété par des surpantalons de pluie : il n'y en a plus dans certains magasins tant ils sont prisés. "Normalement on est plus sur du maillot de bain, mais là on vend des k-way, des surpantalons, des parapluies", témoigne la responsable du Decathlon de la rue de Vesle.