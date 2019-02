A Reims, le chantier des Promenades sera bien terminé fin août

Reims, France

Un symbole : ce sont des enfants du Conseil municipal des jeunes qui ont planté, ce mercredi, les premiers arbres des alignements historiques, sur le chantier des Promenades, à Reims. L'occasion de faire le point sur les travaux.

Les premiers arbres sont plantés © Radio France - Philippe Rey-Gorez

L'essentiel du terrassement a été fait, les 160 nouveaux arbres, les milliers de plantes vivaces et d'arbustes vont être plantés, le mobilier va commencer à arriver. Mais quand on regarde le chantier aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les travaux aient beaucoup avancé. « C’est normal », répond Mickael Mugnier, paysagiste de l'atelier Osty, chargé du chantier. "Mais tout va maintenant s’accélérer.

Ce serait bien, parce que la saison touristique va arriver, le Tour de France aussi, en juillet. L'image de Reims en chantier pourrait en pâtir, mais le maire Arnaud Robinet, n'est pas inquiet : « d’ici l’été, les Promenades ne seront pas dans l’état que l’on voit aujourd’hui. Tout sera fait pour qu’il y ait une belle image de Reims au moment du passage du Tour de France ».