A Reims, les gilets jaunes veulent rallumer la flamme

Les samedis se suivent et se ressemblent depuis deux mois et demi pour les "gilets jaunes". Pourtant, ils n'ont pas obtenu gain de cause pour le moment. Malgré une mobilisation en baisse, certains ne baissent pas les bras. Ils continuent d'occuper le rond-point de Thillois, près de Reims.

Reims, France

Ils sont de moins en moins nombreux mais les Gilets jaunes restent mobilisés dans la zone commerciale de Thillois. C’était un symbole de leur résistance. Le rond-point est occupé depuis le tout début de la mobilisation. Les gilets jaunes ne bloquent plus les voitures, mais quelques-uns assurent une présence pour montrer qu'ils sont toujours mobilisés !

Sur ce rond-point transformé en « village des irréductibles gaulois », les forces de l'ordre ont tenté de déloger les gilets jaunes, il y a quelques semaines. "Mais on est toujours là," rappelle Claudine, la porte-parole des gilets jaunes sur le rond-point. "On est peu nombreux le matin, c'est vrai, mais l'après-midi on est beaucoup plus, plus d'une dizaine."

Je rallume la flamme tous les matins, ici, comme rallumer la flamme chez tous ceux qui se sentent gilets jaunes - Claudine

"Il ne faut pas croire que le mouvement s'éteint, moi je suis gilet jaune, je reste gilet jaune et on est plus nombreux que ce que pense le gouvernement," ajoute celle qui arrive tous les matins la première. Sur les coups de 10 heures 30, Claudine se gare près du cabanon. Ce matin, il fait froid, le chemin près du rond-point est verglacé et encore enneigé, cela ne l'empêche pas d'approcher sa voiture. "Quel que soit le temps, les conditions météo, je suis au QG. Mon mari me dit qu'il ne me voit plus, je rentre juste à la maison pour dormir et me doucher."

"Une liste aux élections européennes, c'est une bonne idée"

La porte-parole du rond point ramasse des planches, met des journaux dans le brasier et verse de l'essence. La cabane tient debout, les banderoles restent là. "Et si on nous met dehors, on se remettra ailleurs," explique Claudine. "On est tous d'accord la-dessus." Mais très vite, la discussion du jour tourne autour de la liste "gilets jaunes" pour les élections européennes.

"Je voterai pour une liste gilets jaunes, il faut qu'on se fasse entendre et que nos idées soient reprises," assure Claudine, "on ne vit plus, on survit alors les élections pour pouvoir prendre les décisions, c'est ce qu'il faut faire. On veut le référendum d'initiative citoyenne." Pour Christophe, gilet jaune lui aussi, "c'est une bonne initiative", "le seul moyen de mettre Macron dehors, il faut le pousser à la démission."

Les élections, ce sera le moyen de montrer à Macron qu'on est beaucoup plus nombreux que ce que le gouvernement pense - Claudine

Une fois le sujet des élections terminés, les gilets jaunes passent au Grand Débat National pour terminer sur les actions du weekend à venir, mais ça, motus et bouche cousue, la culture du secret reste bien ancrée.