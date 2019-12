À Reims, les jeunes se sont mobilisés pour le Téléthon 2019

Pour cette 33ème édition du Téléthon, plus de 200 animations ont été organisées dans la Marne et les Ardennes. Notamment à Reims où l'AFM-Téléthon a pu compter sur l'engagement des jeunes pour récolter des fonds.

Reims, France

Un stand de maquillage, une roue de la fortune, version papier et carton, une tombola dans les allées du marché de Noël ou encore un quiz sur les maladies et le handicap : pour le Téléthon 2019, les jeunes marnais n'ont pas manqué d'imagination ! Sur la place d'Erlon (Reims), sept jeunes de la mission locale tiennent le stand de la roue de la fortune : 1€ = 3 tours : c'est le principe. Une façon ludique de donner pour la bonne cause et un symbole fort pour ces jeunes. "Nous sommes l'avenir de demain, c'est bien de participer au Téléthon. En le faisant, on va peut être inciter d'autres jeunes à se mobiliser l'an prochain", lance fièrement Marie, 18 ans.

Des jeunes en insertion ou réinsertion sociale ou professionnelle

Marie et ses camarades ont préparé leur stand de A à Z, depuis 4 semaines. "Les jeunes sont volontaires, nous les aidons pour la logistique, le reste c'est eux. Ce sont des jeunes qui pour certains étaient éloignés de la vie sociale ou professionnelle, le Téléthon c'est aussi l'occasion pour eux de créer un groupe, d'en tirer un projet. Ils créent des liens et en plus pour la bonne cause", raconte Emilie, conseillère à l'insertion pour la Mission Locale de Reims.

Plus incitatif aux dons

Mettre des jeunes en avant pour le Téléthon, c'est évidemment symbolique mais c'est aussi stratégique. "Les personnes viennent davantage vers nous, ils donnent plus facilement que si l'on était des adultes. Ils ont peut-être plus confiance", pense Safa, 14 ans. La jeune adolescente est élue au conseil municipal des jeunes, elle distribuait des tickets de tombola sur le marché de Noël. "C'est plus dynamique, plus convivial, c'est important qu'ils soient impliqués pour cette cause", affirme Rachel alors qu'elle tourne la roue de la fortune en carton. "Ça remplace les vieux, c'est bien", poursuit Roland sur le ton de l'humour.

Si le Téléthon, à la télé, se termine ce samedi soir, il continue pendant quelques jours au 3637 et toute l'année sur afm-telethon.fr