Reims, France

Pour la première fois depuis sa nomination en tant que président de l'école de commerce Neoma Business School en janvier, Michel-Edouard Leclerc a rencontré ce mardi 27 mars des étudiants sur le campus de Reims (4.400 étudiants). Le patron d'un des plus grands groupes de distribution français est donc désormais associé à l'école de commerce, qui possède un campus à Reims, un à Rouen et un à Paris, et ce pour quatre ans de mandat.

Faire entrer Neoma dans le Top 5 des grandes écoles de commerce -- Michel-Edouard Leclerc

Michel-Edouard Leclerc vient avec son expérience de PDG, son carnet d'adresses. Et Julie, étudiante en première année à Neoma à Reims, souligne un autre atout : "c'est quand même une personne qui passe bien dans les médias, qui est connue en France pour ce qu'il a fait avec sa propre entreprise donc je pense que _pour l'image de l'école de manière générale ce sera bien_". Mais pas question pour Michel-Edouard Leclerc de n'être qu'une étiquette de prestige, il a des ambitions pour l'école. "L'idée c'est d'accroître la notoriété de Neoma pour qu'elle rentre dans le Top 5 des meilleures écoles...", explique Michel-Edouard Leclerc.

Ce qu'on me demande, c'est pas de "leclerciser" Neoma

Actuellement, l'école de commerce Neoma Business School se situe au 9ème rang au classement des grandes écoles de commerce françaises dans le choix des étudiants. Et Michel-Edouard Leclerc ne veut pas parler des retombées de cette présidence pour son groupe, mais pense à la grande distribution en général : "ce qu'on me demande c'est pas de "leclerciser" Neoma... mais l'important c'est qu'ils viennent tous ici : Carrefour, Lidl, Cora... les Amazon... pour que Reims soit un territoire d'expériences".