A Reims, on se précipite pour s'inscrire sur les listes électorales

Dans deux mois, le 10 avril 2022, aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. A ce jour, 99 352 Rémois sont inscrits sur les listes électorales et chaque mois ce sont plus de 1 000 nouveaux électeurs qui s'inscrivent. La mairie elle, cherche des bénévoles pour organiser le scrutin.

Si vous avez déménagé et que vous souhaitez voter les 10 et 17 avril prochain pour l'élection présidentielle, vous êtes concernés : il faut vous inscrire sur les listes électorales. A Reims, vous avez jusqu'au 4 mars pour le faire en mairie ou jusqu'au 2 mars via internet. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois suffisent.

Depuis décembre, ce sont plus de 1 000 personnes qui s'inscrivent tous les mois ! 1029 en décembre, 1118 en janvier et déjà 459 sur la première semaine de février. "Il y a deux grandes élections qui mobilisent beaucoup : la présidentielle et les municipales", précise Xavier Albertini, élu en charge de la sécurité à Reims. A ce jour, on compte 99 352 électeurs à Reims. "C'est le solde entre ceux qui quittent Reims ou qui décèdent et ceux qui arrivent, donc c'est le flux normal d'une population avec une stabilité du nombre d'habitants".

800 personnes mobilisées pour les deux week-end de scrutins

Reste à mobiliser des volontaires pour la bonne tenue du scrutin : 105 bureaux de vote seront ouverts les 10 et 17 avril à Reims. "Il faut 3 responsables par bureau", explique Xavier Albertini, "Derrière il y a toute une organisation avec les services chargés de l'installation et désinstallation, les services de la restauration, le nettoyage...". Sans compter les Présidents et assesseurs, bénévoles : "Il nous en faut 200 à 250". L'appel est donc lancé.