A Reims : un bilan mitigé pour le marché de Noël

Sur le parvis de la cathédrale à Reims, les commerçants du marché de Noël sont mitigés, à quelques jours de la fermeture, ce mercredi 29 décembre.

Pascal vient des Vosges, il vend des confiseries et pour lui, ce marché de Noël était plutôt une bonne surprise. " On a même fait plus qu'en 2019. Au départ, on s'est laissé surprendre, on était en rupture de stock", raconte-t-il. Certains week-ends il a même vendu jusqu'à une tonne de bonbons, soit l'intégralité de sa livraison.

Mais sur d'autres stands, le résultat est beaucoup moins enthousiasmant. Claire est étudiante, elle a travaillé pour différents chalets en tant que vendeuse et elle constate que "tout ce qui est alimentaire se vend plutôt bien mais pour tout ce qui est artisanal, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des jours où il n'y a vraiment personne ou des heures très creuses", détaille-t-elle.

Même son de cloche du côté d'Aloïse, salariée à DB Bombs, boutique de savons et de bombes de bain. "Ce qui nous a fait défaut ce sont les cars d'étrangers qui ne sont pas venus cette année et la limitation aux personnes possédant un pass sanitaire. On a pas mal de produits phares qui ne se sont pas vendus", explique-t-elle.

Des remises pour les commerçants des hautes promenades

Du côté des hautes promenades, les commerçants avaient alerté, au début du mois, sur le manque de passage, lié, selon eux, à l'absence de décorations et de panneaux indicateurs.

Au moment de dresser le bilan à ce sujet, Vincent Mansencal, le président des Vitrines de Reims, organisatrices du marché de Noël aux côtés de la mairie, reconnaît des améliorations possibles. "C'était une première et la condition sanitaire obligeait à répartir le marché de Noël sur plusieurs lieux", justifie-t-il.

Il indique également qu'une remise a été accordée aux commerçants sur le tarif de location des chalets, en guise de compensation.