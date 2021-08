A Reims, une association se mobilise pour venir en aide aux populations de Kabylie, en proie aux flammes

Le bilan s'alourdit en Kabylie, région du nord de l'Algérie, ravagée par les flammes depuis lundi. Selon les autorités, au moins 71 personnes ont péri. A Reims, la diaspora se mobilise pour venir en aide aux populations sur place.

L'association Amazigh, littéralement berbère, a publié hier un message sur les réseaux sociaux pour annoncer le lancement d'une collecte de fonds hier. Sur la cagnotte, 500 euros ont déjà été versés. "L'association a également avancé 1000 euros de sa trésorerie, donnés à nos relais à Alger pour qu'ils achètent du matériel médical et l'acheminent dans le nord du pays", explique Hnia Ait Hammar, la présidente.

"D'après les informations qui nous proviennent de nos proches sur place, il manque surtout des pansements, des compresses et des bandes", poursuit-elle. Elle alerte aussi sur les pénuries à prévoir : "dans les pharmacies d'Alger, on ne trouve bientôt plus de biafine ou d'anti-douleurs par exemple."

"On souffre de loin"

Pour le moment, le village, dont Hnia Ait Hammar est originaire, a été épargné par les flammes. "A travers les membres de l'association, on a des relais dans quasiment toute la région. On sait qu'il y a beaucoup de personnes portées disparues. On a des adhérents qui sont touchés de très près, des villages ravagés à 80%. On souffre de loin et on se sent impuissant", confie-t-elle, la voix tremblante au bout du téléphone.

L'association réfléchit également à poursuivre sa mobilisation " le temps qu'il faudra " pour aider à la reconstruction des villages.