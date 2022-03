A Reims, une céramiste confectionne des bols prénoms en braille

Fervente amatrice de travaux manuels, Stéphanie fait de la poterie depuis des années et il y a quelques mois, elle décide de faire de cette passion un peu plus qu'une activité du dimanche, en devenant professionnelle. Depuis, sur son tour de potier, la jeune femme laisse libre court à son imagination : bols, mugs, vases... Une imagination qui l'a poussée à créer des bols personnalisés pour les personnes non-voyantes. "J'ai eu l'idée grâce à la fille d'un couple d'amis, qui est non-voyante. Elle m'avait offert un alphabet en braille que j'avais depuis longtemps sous les yeux sur mon frigo, donc je me suis dit que j'allais lui faire un bol à elle."

Son premier bol était un cadeau mais l'idée a fait mouche. Depuis la publication d'une photo de sa création sur son compte Instagram, les commandes se multiplient aux quatre coins de la France. "Il y a même un monsieur qui est venu devant chez moi pour en avoir un", s'amuse la céramiste.

Un travail soigneux

Pour écrire les prénoms, Stéphanie a dû s'adapter à cet alphabet, qui se doit très précis. "C'est un travail minutieux parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre les lettres n'importe où. C'est très important qu'elles soient alignées et que l'espace entre elles soit le même à chaque fois." Ces bols sont fabriqués à la demande, même la couleur est personnalisable.

Désormais la rémoise connaît l'alphabet braille presque par cœur et s'amuse même à écrire des petits mots en braille lorsqu'elle envoie ses colis. Afin de développer davantage son projet, Stéphanie propose des cours de poterie aux personnes non-voyantes. "On n'a pas besoin de voir pour faire de la poterie. Ce n'est qu'une histoire de toucher. D'ailleurs on a testé la poterie en aveugle avec deux de mes élèves et l'une d'elles s'est révélée lors de cette séance."