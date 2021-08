A Reims, une nouvelle manifestation anti-pass sanitaire rassemble environ 1500 manifestants

Les manifestants anti-pass sanitaire ont défilé de nouveau samedi à Reims, sous un soleil de plomb, pour un cinquième week-end de protestation consécutif.

Ils étaient près de 1500 dans les rues avec un slogan majeur : liberté. Depuis l'instauration du pass sanitaire, leur quotidien est un peu chamboulé. Laetitia est atteinte d'une maladie génétique et depuis l'instauration du pass sanitaire à l'hôpital, elle doit présenter un QR code à chaque rendez-vous. "J'ai dû faire un test PCR lundi pour aller à me faire interner à l'hôpital de jour mercredi".

Pour elles, ces tests risquent de devenir une habitude. "Je dois me faire opérer pour qu'on me retire des organes avant que ça ne dégénère en cancer donc c'est assez urgent mais je refuse me faire vacciner", explique-t-elle.

Parmi les slogans, un ressort : "la liberté". © Radio France - Anna Huot

Sa soeur, venue manifester à ses côtés s'oppose aussi au vaccin et pas question de toujours faire des tests PCR, alors il faut faire des concessions. "Plus de bars, plus de restaurants, c'est tout on se prive".

Severyne est venue avec ses enfants. Eux ce sont sur les vacances qu'ils ont dû faire une croix. "On devait aller en camping mais comme le pass y était demandé, on est allé chez la famille".

Face à ces restrictions, certains comme Johnattan trouve des solutions. Depuis l'instauration du pass, lui se tourne vers la livraison à domicile.