Reims, France

Ils n'étaient qu'une petite trentaine d'accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) rassemblés jeudi 20 septembre devant le Rectorat de Reims, mais ils se veulent les porte paroles d'une profession mal considérée. Ces assistants doivent gérer au quotidien des enfants atteints de handicaps divers : dyslexie, surdité, ou encore autisme... Et les postes d'AESH sont souvent à temps partiels, et mal rémunérés, selon le syndicat SGEN CFDT, présent à la mobilisation. Au total, il existe environ 450 AESH dans toute l'académie de Reims.

Lydie faisait partie du rassemblement. Elle est AESH depuis déjà 8 ans, et n'a toujours pas obtenu de CDI. Elle accompagne une quinzaine d'enfants pendant la semaine, qui ont des difficultés parfois lourdes : "Je suis toujours pas 'cdisé' car il faut en passer par plus de 6 ans de CDD. Et je suis confronté parfois à des problèmes d'autisme de haut niveau. On fait face à plein de troubles différents... et on n'est absolument pas formés, on est obligés de s'auto-former, par exemple sur internet ou en assistant à des colloques."

Aucune formation financée par l'Education nationale

Maryline, elle a commencé il y a 6 ans. Elle accompagne dans différentes classes 15 enfants sourds, et pour la traduction en langue des signes ce pas toujours simple, alors que les AESH ne bénéficient d'aucune formation financée par l'Education nationale : "On s'occupe d'élèves de tous les niveaux, de la 6ème a la 3ème. Ils sont dispatchés. Toutes les heures, on change de classe, on fait huit heures - midi, une heure et demi - dix sept heures trente. Et tous les ans il faut réapprendre à vivre dans une nouvelle classe.", assure-t-elle.

Pour ces accompagnants, la précarité de leur situation a forcément des conséquences sur l'accueil des élèves handicapés en milieu scolaire. Ce qui inquiète souvent les parents. "Parfois, ils voudraient qu'on continue de suivre leurs enfants même au lycée, mais ce n'est pas forcément possible car on a pas le droit comme les profs de faire des vœux, des choix, donc on peut être trimbalé n'importe où, d'une année à l'autre, sans prendre en compte la relation qu'on peut créer avec des élèves, qui parfois ont beaucoup de mal à se lier avec quelqu'un.", explique une AESH.

Une délégation de la CFDT a été reçue par le Rectorat hier, mais la rencontre n'a pas débouché sur des avancées selon la CFDT ,que ce soit sur la régularisation des contrats ou la formation de ce personnel.