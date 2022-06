Dans le Sud-Mayenne, Renazé se prépare depuis des mois pour la fête de la musique

À Renazé, dans la commune du Sud-Mayenne, la fête de la musique a lieu vendredi 24 juin, dans le centre ville. Comme chaque année, il a fallu s'y prendre à l'avance pour trouver les groupes de musique. Manon Véron est chargée de mission culturelle. "On commence en début d'année, parfois même l'année précédente pour essayer d'avoir un peu d'avance car on sait que la fête de la musique, c'est une période où les groupes sont très pris". Le choix des groupes passe surtout par le bouche à oreille, et ce sont généralement des groupes de la région qui sont sollicités.

"ça fait du bien de retrouver la scène et le public"

Pour la fête de la musique, il faut surtout plaire au plus grand nombre. Cette année, en début de soirée, la classe-orchestre du collège Alfred Jarry fera une représentation. La municipalité a ensuite fait appel à deux groupes, l'un de jazz, l'autre de rock ainsi qu'à un un Dj. Bernard Sigoigne, est membre du groupe de rock amateur Feedback, spécialisé dans les reprises des classiques de rock. "On ne fait que de la reprise, The Beatles, Dire Straits... On est multigénérationnel, il y a tous les âges, toutes les générations."

Autre groupe au programme, le Kevin Gervais Band, un trio de jazz professionnel. Pour son fondateur, la fête de la musique permet de toucher un public plus large. "Cela nous fait sortir des soirées privées et des clubs avec des prix d'entrée qui peuvent parfois faire peur. C'est important pour notre musique et pour le jazz qui doit rester accessible à tout le monde". Les festivités coûtent à la commune entre 1 800 et 2 000 euros, un budget limité pour assurer d'autres événements le reste de l'année.