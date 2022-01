À Renazé, la municipalité plante un arbre pour les 16 enfants nés en 2021 dans la ville

La Ville de Renazé fête les 16 naissances de l'année 2021 dans sa commune. Et pour les célébrer, un arbre a été planté au parc Lamy, ce samedi matin. Cela répond à un engagement pris par la région Pays de la Loire en 2020 : un arbre planté par bébé né dans l'année dans les communes de la région qui souhaitaient participer. A Renazé, la municipalité a décidé de regrouper toutes ces naissances dans un seul arbre. Et pour la commune de 2 431 habitants, c'est un geste plein de significations.

Il faisait froid ce matin là dans le parc de Lamy. Mais Jonathan souhaitait tout de même venir, pour sa fille Adèle, née en 2021 "Je trouve ça touchant, explique le nouveau père de famille. On viendra voir régulièrement voir comment il pousse, en même temps que notre fille. Et ça nous fera une balade en plus à Renazé". Il est reparti avec un cadeau pour sa fille : un livre et un vêtement tricoté à la main.

Un arbre par an

Une opération que le maire Patrick Gaultier veut renouveler tous les ans. Pour lui, chaque naissance compte. "Parce que c'est la vie de la commune dans les 10 ans, les 20 ans à venir, explique l'édile. Pour tout ce qui est animation, petite enfance, enfance, jeunesse ... Les associations sportives. Et les enfants, c'est la vie quand même dans une commune."

Mais au-delà d'un arbre planté, c'est un message fort envoyé aux nouveaux Renazéens selon Dorinne Baloche, l'adjointe aux services sociaux et aux espaces verts de la ville. "Je pense qu'il est important de rassembler les gens autour de quelque chose qui symbolise la vie, raconte-t-elle. Et on y associe aussi le projet de parentalité de la commune. C'est à dire de pouvoir accompagner les parents dans l'éducation, dans leurs projets avec les enfants, et de leur apporter ce soutien, de leur montrer qu'on est là, s'ils ont besoin d'aide". Et c'est tout un symbole. Cet arbre est la première étape de la rénovation du parc de Lamy.