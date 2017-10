A Renazé, un cross scolaire au bénéfice de l'association LM Petits Pas

Les élèves du collège et une classe de l'école publique de la petite commune mayennaise ont participé à la course qui a permis de récolter des fonds.

Pour Lucas et pour Marius. A l'âge de 4 ans, Lucas a eu un accident de la route. A l'âge de 3 ans, Marius, lui, a fait un arrêt cardiaque. Une association, LM Petits Pas, a été créée pour les aider et accompagner leur famille. Aujourd'hui, les deux garçons peuvent de nouveau marcher, bouger et faire des exercices.

Pendant le cross à Renazé - Sophie Vincent

Les élèves de Renazé et leurs enseignants ont donc participé à un cross pour récolter de l'argent qui sera reversé à l'association. Marius, lui aussi, était présent à ce beau rendez-vous de la solidarité. Assis dans une goélette, une sorte de poussette, tirée par des profs, il a effectué plusieurs tours de piste. Les ados ont scandé son nom et l'ont encouragé à chaque passage. Les parrains et les marraines de chaque coureur ont fait preuve d'une grande générosité : 500 euros et 150 euros de promesses de dons ont ainsi été récoltés.