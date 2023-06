À Rennes, action d'étiquetage des producteurs de tomates pour dénoncer l'importation marocaine

Ce vendredi 2 juin 2023, les producteurs de tomates d'Ille-et-Vilaine et la FDSEA 35 ont organisé une action contre les fruits et légumes importés et vendus en grande surface, en l'occurrence les tomates, de saison en cette période de l'année. Dans le magasin Leclerc Cleunay à Rennes, des étiquettes "Origine Maroc" très visibles, ont été mises sur les barquettes de tomates cerise, pour alerter le consommateur, pas toujours très vigilant sur la provenance des produits. Une opération nationale menée par la FDSEA, premier syndicat agricole de France.

"On trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de tomates marocaines dans ce rayon de tomates cerises et que cela occupe à peu près la moitié du rayon des tomates cerises. C'est énorme. On est en pleine période de production en ce moment en France et on ne comprend pas que les enseignes de la grande distribution ne font pas le nécessaire pour nous aider, nous les producteurs français", explique Ronan Collet, responsable de la section légumes à la FDSEA 35.

Illustration de barquettes de tomates cerise produite au Maroc avec une étiquette "Origine Maroc" placée par la FDSEA © Radio France - Valentin Plat

Une situation tellement critique, que certains producteurs n'arrivent pas à écouler les stocks pendant la saison**.** Et pourtant, ce n'est pas à cause du prix, puisque la barquette de tomates cerise française est au même prix que celle marocaine. "Il faut comprendre qu'en France, on peut proposer de l'entrée de gamme", souligne Ronan Collet.

C'est donc le manque de clarté sur l'emballage qui est pointé du doigt. Sur la barquette produite au Maroc, la mention "produit au Maroc" est très petite, placé sur le côté de l'emballage. "On devrait être mieux guidé et mieux informé. Les patrons des magasins nous prennent pour des imbéciles et en plus ça marche puisqu'on ne voit rien", déplore Monique, une consommatrice tombée dans le panneau.

Illustration tomates cerise © Radio France - Valentin Plat

"Placer des petites étiquettes, ce n'est pas grand-chose. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une taille de police beaucoup plus grosse de quinze mm minimum, avec en plus le drapeau du pays d'origine pour que ce soit vraiment clairement identifiable dans l'acte d'achat", explique Christophe, producteur de tomate en Ille-et-Vilaine.

La direction Leclerc de Cleunay à Rennes s'est engagé à mettre en avant les produits français et non marocains sur les étales de son magasin, en réponse à la colère des producteurs bretons. Le syndicat agricole, la FDSEA, passera dans les jours à venir vérifier si la promesse est tenue.