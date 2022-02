A Rennes, choc et soutien après l'invasion russe de l'Ukraine

Environ 150 personnes se sont rassemblées ce jeudi soir place de la République à Rennes. Un mouvement de soutien, spontané, au peuple ukrainien, après l'attaque russe, puis relayé par plusieurs organisations de gauche. Dans la foule, de nombreux Français, mais aussi les membres de la communauté ukrainienne à Rennes.

"Je ne peux pas rester chez moi, ne rien dire, j'ai besoin de le dire au monde, j'ai besoin de le dire aux français, que ce n'est pas croyable, ce n'est pas possible", explique Ana, qui vit depuis deux ans en France. "C'est un énorme échec pour le monde, pour la liberté, et c'est une peine très forte pour notre peuple." La jeune femme appelle la communauté internationale à réagir. "La première chose que les gens peuvent faire, c'est de dire non, arrêter ça ! Dites le partout, sur les réseaux sociaux, en ville, faites des manifestations et demandez aux gouvernements de stopper Poutine. Poutine, c'est le diable, et le monde a les moyens de le stopper."

"C'est vraiment très douloureux"

"Toute ma famille est restée à Kiev", ajoute Maria, 23 ans, étudiante à Rennes 2. "C'est vraiment très douloureux, je ne m'attendais pas à cela. Ma famille est en train de s'abriter car il y a des attaques de missiles. J'ai des collègues à l'est du pays, ils n'ont pas les moyens de nous contacter et c'est vraiment très inquiétant, personne ne veut la guerre en Ukraine. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans la foule, aussi, quelques russes, venus témoigner de leur soutien. "Je commençais à voir et à sentir les tensions, comme si les Ukrainiens pensaient que nous, les Russes, voulaient la guerre. Ils ne faisaient plus la distinction entre Poutine, entre la politique de la Russie, et les Russes. Je voulais juste montrer qu'on était contre la guerre, contre l'invasion", explique Léna, mariée à un Français. De nombreux Rennais également. "On n'a pas le droit d'attaquer un pays, d'entraver leur liberté, remettre en question leur souveraineté, leur indépendance", estime Benoit. "Et puis c'est surtout, si aujourd'hui cela commence avec l'Ukraine, on peut aussi se demander jusqu'où ira Poutine", ajoute Tom.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des rassemblements similaires ont été organisés dans de nombreuses villes de France, comme à Dijon, Belfort, ou encore Paris. Devant l'hôtel de la Région Bretagne, les couleurs de l'Ukraine ont été hissées ce jeudi soir.