A Rennes, des commerçants engagés proposent des services aux personnes en grande précarité

Célian Quinton, de l'association la Cloche, et Maïween Madec, responsable accueil au café The Roof à Rennes

"Dans les vestiaires de la salle d'escalade, il y a des douches, elles sont ouvertes aux personnes en grande précarité. Il suffit de venir à l'accueil du café pour y accéder" explique Maïween Madec, responsable de l'accueil à The Roof, dans le centre de Rennes. The Roof, c'est un café avec une salle d'escalade, et le lieu fait partie du réseau Carillon.

Ils sont aujourd'hui une quarantaine de commerces rennais engagés dans ce réseau solidaire. Dans ces commerces, les personnes sans domicile peuvent avoir accès à tout un tas de petits services du quotidien, avec l'assurance d'être accueillies sans jugement.

Un accueil sans conditions

"Il y a la possibilité aussi d'avoir un café ou une pâtisserie suspendue, c'est-à-dire pré-payée par un client. Les personnes peuvent aussi charger leur téléphone, boire de l'eau, ou se reposer sur un canapé" précise Maïween Madec. Le lieu est ouvert tous les jours et tard le soir, "c'est complémentaire avec des structures d'accueil " explique Célian Quinton, de l'association la Cloche à l'origine du réseau. "On a des gens qui viennent très régulièrement pendant des mois, puis qui ne viennent plus, c'est une réalité de leur quotidien, mais ici, on veille surtout à les accueillir comme tout le monde, sans conditions" ajoute Maïween Madec*. "L'objectif, c'est vraiment de se faire confiance, de se rencontrer, de sortir de l'isolement, d'être accueillis ans des espaces sécurisants"* insiste Célian Quinton.

Des services utiles

Abdou est âgé de 44 ans, il est arrivé à Rennes il y a deux ans, il a trouvé un logement, mais sa situation reste très précaire. Il se rend régulièrement dans ces commerces solidaires, en particulier chez le coiffeur "je viens de trouver un emploi et c'est vraiment important de pouvoir ainsi bénéficier d'une coupe de cheveux". Comme le coiffeur chez qui s'est rendu le quadragénaire, les commerçants engagés le signalent sur leur vitre, avec un petit logo "le carillon".