Les réservistes de la police nationale mobilisés depuis le début du mois de décembre pour surveiller les marchés de Noël à Rennes. L'objectif est de renforcer le dispositif déjà existant tout en permettant aux réservistes de se préparer aux grandes manifestations à venir comme les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et la Coupe du Monde de rugby en 2023.

Vincent enfile la tenue de policier seulement un week-end de temps à autre. Car à la base, il fait un tout autre métier, lui qui a déjà été pompier volontaire dans le passé. "Je suis commercial en assurances, je voulais quelque chose de différent. Il y avait cette nouvelle réserve opérationnelle qui s'ouvrait. Donc pour le coup, j'ai décidé de passer le processus de sélection, de rester opérationnel entre l'entrée et la prise de poste dure à peu près un an".

Une formation où l'on apprend à manier une arme à feu et ou la condition physique est requise. Leur rôle est simple surveiller des zones à forte affluence sans pour autant mener des opérations de contrôle, un peu comme un policier municipal. Le tout pour un salaire de 70 € par jour. Mais Vincent ne fait pas cela pour l'argent, c'est plutôt pour en apprendre plus sur ce métier.

À Rennes, des réservistes de la police mobilisés sur le marché de Noël © Radio France - Valentin Plat

"On est en formation permanente. L'idée, c'est d'anticiper par rapport à ces manifestations pour que ça fonctionne bien, que nous puissions d'abord sur des missions qui sont des missions simples, typiquement l'assurance des marchés de Noël. On va monter en compétence". Dans l'objectif d'être mobilisé en 2023 pour la Coupe du monde de rugby en France et pour les Jeux Olympiques en 2024.

Certains jeunes peuvent aussi devenir policier réserviste pour découvrir le métier avant de tenter le concours pour être policier titulaire. Un réserviste doit se rendre disponible entre 4 et 90 jours dans l'année.