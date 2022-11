A Rennes, deux associations lancent une collecte de cadeaux de Noël pour les enfants ukrainiens

Elles veulent égayer le Noël des enfants ukrainiens. Deux associations bretonnes lancent une collecte de cadeaux, il s'agit de l'Union des Ukrainiens en Bretagne et Solidarité Bretagne Ukraine, une association rennaise dont Ivanna Baron est la présidente.

ⓘ Publicité

Cette ukrainienne, dont le cousin est sur le front, veut apporter un peu de bonheur à l'approche de Noël, du réconfort pour ces enfants piégés au milieu de la guerre depuis plus de neuf mois :"On a voulu répondre à leurs envies. Ces cadeaux sont pour une centaine d'enfants d'un orphelinat, et une cinquantaine d'autres qui ont perdu leur papa depuis le début de la guerre. Ils ont fait une liste de cadeaux et l'idée est de leur offrir quelque chose de cette liste", explique Ivanna Baron.

Parmi les souhaits de ces enfants, beaucoup demandent "la paix", d'autres "des affaires chaudes, des doudounes, des sacs de couchages, des sacs à dos, des crayons pour dessiner, des jouets, des sucreries et des fruits", détaille Ivanna Baron.

Un appel à la générosité des Bretons

Pour les enfants qui ont fait des listes, ils savent qu'ils auront un cadeau à Noël. En revanche, c'est encore une surprise pour la centaine d'enfants de l'orphelinat :"Ils ne savent pas que le Père Noël breton leur prépare des cadeaux".

L'ensemble des paquets de Noël seront acheminés par l'association Solidarité Bretagne Ukraine. Un camion transportera quatre palettes de cadeaux jusqu'aux enfants.

Pour participer à la surprise de Noël pour ces enfants ukrainiens, vous pouvez déposer des cadeaux ce mercredi 30 novembre et le 7 décembre entre 15h et 18h30 au café du 14 rue Papus à Rennes, ainsi que de 10h à 14h les samedis 3 et 10 décembre, au 17 Avenue Bois Labbé, à Rennes.