Rennes, France

Sur la place Hoche, le soleil brille. Le mercure dépasse à peine les zéro degrés, mais cela suffit à Gwen pour enlever sa veste en cuir, qu'elle a enfilée au-dessus de trois pulls, un treillis et un jogging. "Le soleil, ça ne réchauffe pas forcément le corps, mais ça réchauffe psychologiquement", lance-t-elle. En six ans sans domicile fixe, c'est le premier hiver qu'elle passe sans trouver de squat. "A force d'être à l'extérieur, le corps s'habitue", explique-t-elle. Même son ami Damien, qui s'est retrouvé à la rue pour la première fois il y a trois mois, l'a constaté :

Il y a une habitude qui vient avec le froid. Comme on est dehors tout le temps, tous les jours, quand ça reste au-dessus de zéro ça va. Quand ça descend en dessous, on sent que ça pique.

Pour Gwen, impossible de bénéficier des places d'hébergement d'urgence ouvertes ces derniers jours, car elle a trois chiens. "Il n'y en a que deux autorisés par lieu d'accueil, explique Gwen. Si quelqu'un arrive avant moi avec un chien, je suis foutue".

Le jour, plus difficile que la nuit

De toute façon, pour Gwen, l'accueil de nuit n'est pas forcément le plus indispensable. Avec son ami Damien, qui s'est retrouvé pour la première fois à la rue il y a trois mois, c'est surtout dans la journée que le froid se fait ressentir. "La nuit, on a pas forcément froid, c'est plutôt au lever du jour vers 5 ou 6 heures du matin", explique Damien. "On dort dans des duvets militaires qu'on a récupéré par la Croix Rouge, indique Gwen, c'est plus épais".

Pour dormir, on rentre les chiennes dans les duvets avec nous. On leur tient chaud et elles nous tiennent chaud.

La nuit, Gwen ne dort qu'avec son jogging et un pull : "quand je me réveille, j'ai froid, mais je me rhabille donc ça donne un peu plus chaud". Quand il risque de neiger, comme cela pourrait être le cas dans la nuit de mercredi à jeudi, ils tentent tant bien que mal d'isoler leur couchage : "on met des cartons avec des couvertures par dessus, pour empêcher le froid et l'humidité de trop pénétrer. On rajoute un tapis de sol et on met notre duvet ensuite".

Manger chaud, essentiel pour tenir le coup

"On va manger chaud ce soir, c'est essentiel surtout l'hiver", précise Gwen. Chaque jour, elle et Damien récupèrent quelques provisions auprès des passants. L'essentiel est d'avoir des aliments en conserve, afin de fabriquer une chauffe : "on fait des trous en haut d'une conserve vide avec un couteau, on met de l'alcool à brûler et du carton au fond. Ça s'embrase comme un allume-feu !" explique Gwen.

Au menu ce soir : des cordons bleus avec des petits pois, "et une bière, ça aide à s'endormir". "Vu qu'on est dehors, notre eau est plus fraîche que dans un frigo, explique Damien, donc ça nous travaille au niveau digestif". Mais en cette période de grand froid, les maraudes sont plus fréquentes, reconnait-il. "Ils sont super nombreux à apporter un plat chaud, précise Gwen, ça nous fait super plaisir !"