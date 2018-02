Rennes, France

Gino et Agnès ont fait fabriquer un Hugbike, "vélo de l'étreinte", il y a deux ans pour leur fils Mathieu. Âgé de 11 ans, ce dernier grimpe immédiatement sur la selle avant lorsque le vélo est de sortie, ravi à l'idée de pouvoir aller se balader en ville. C'est tout l'objectif du Hugbike : permettre aux jeunes autistes comme lui de se déplacer en toute sécurité tout en étant maître de ses déplacements. Inventé en Italie, cette sorte de tandem est adaptée pour qu'un enfant ou adolescent soit assis à l'avant, entouré par les bras d'un parent. "L'enfant est revalorisé car il est à l'avant, c'est lui qui conduit, explique Agnès. Et en tant que parent c'est très rassurant, car on l'entoure, ça évite qu'il descende à un stop ou un feu rouge !".

C'est fantastique, Mathieu a pu faire une sortie scolaire alors qu'avec un vélo classique, ça aurait été compliqué.

C'est Gino, le papa, qui a découvert le Hugbike en Italie. Un exemplaire a ensuite été fabriqué pour Mathieu, même s'il est loin d'être le seul à l'utiliser. Avec l'association Mathi, ses parents prêtent le vélo aux familles membres de l'association qui le demandent. "Sur Rennes, elles sont quatre ou cinq", précise Gino.

Les parents de Mathieu souhaitent développer le réseau de Hugbike pour en mettre à disposition en location, à commencer par Rennes, afin de permettre à d'autres jeunes autistes d'en profiter. "Tous les adhérents de l'association peuvent prendre le Hugbike pour faire un tour", explique Agnès, la maman. Mais pour avoir plus de vélos, il faudra des fonds, car il coûte 3.000 euros. L'association travaille donc avec de nombreux partenaires privés et institutionnels, notamment la mairie de Rennes, pour tenter de développer le dispositif.